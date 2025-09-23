La vidente que habló de la salud de Thiago Medina soltó una fuerte predicción y se ganó el repudio de las redes

Hace una semana comenzó a circular en redes sociales un video de la vidente Kiara Ríos, en donde aseguraba que Thiago Medina se encuentra “aferrado a la vida” tras el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre. Según sus palabras, el ex Gran Hermano enfrenta un riesgo de infecciones frecuentes debido a un procedimiento quirúrgico.

Thiago Medina

La vidente aseguró que visualizaba la necesidad de una traqueotomía o un corte en la garganta y anticipó que se podrían presentar otras intervenciones médicas. Kiara Ríos destacó que la medicación de Thiago Medina se tendría que ajustar progresivamente y remarcó la fuerza del joven: “Su luz está bastante fuerte”, asegurando que, pese a los pronósticos complejos, se mantiene con voluntad de superar la situación.

Kiara Ríos redobla sus predicciones sobre Thiago Medina y genera polémica

Lejos de calmar la polémica, Kiara Ríos volvió a referirse al estado de salud de Thiago Medina y reforzó sus predicciones. “Visualizo infecciones nuevas y hay que buscar otro antibiótico para ayudarlo y otra operación más, de emergencia. Tengo muy clara la visión de lo que va a pasar con él”, sostuvo en un nuevo video publicado en sus redes.

En el clip, la tarotista se mostró indiferente a las críticas que recibió y enfatizó que su intención es informar sobre lo que “está viendo”, sin importar la repercusión mediática. “Lo poco que pude decir el fin de semana está saliendo… Difícilmente… solo un milagro puede hacer que pase este trance”, añadió, subrayando la gravedad de la situación que anticipa para el joven.

Tras las polémicas declaraciones sobre la salud de Thiago Medina, Kiara Ríos volvió a encender las redes cuando este martes, pasadas las 20:00 horas, compartió un nuevo video sobre el ex Gran Hermano. En la grabación, la vidente advirtió: “Decirles que antes que termine el mes de septiembre todo el espectáculo argentino va a estar conmovido por la noticia que van a mostrar todos los canales de televisión relacionado a la salud de Thiago. Por fin Thiago va a dejar de estar sufriendo porque ya está sufriendo, está sufriendo un montón. Así que eso es lo que les voy a decir”.

En un tono más contundente, Kiara agregó: “Última semana de septiembre y todo el país va a saber de lo que pasó con Thiago. Sí, es justamente dejar de sufrir como está sufriendo. Thiago no va a salir… lamentablemente no va a salir”, finalizó.



Las palabras de Kiara Ríos generaron un amplio debate en redes sociales. Los usuarios criticaron duramente sus predicciones sobre la salud de Thiago Medina, acusándola de buscar fama y de aprovecharse de la situación. Comentarios como “Solo te importa tu ego”, “Déjalo en paz” y “Qué poco respeto por la familia” se multiplicaron rápidamente, reflejando el descontento generalizado de los seguidores del joven.