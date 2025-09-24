Revelaron detalles del estado crítico que atraviesa Thiago Medina: "Tuvieron que colocarlo boca abajo"

La salud de Thiago Medina atraviesa un complicado momento. Familiares y amigos del ex Gran Hermano lo comunicaron el martes por la noche, junto a un pedido de cadena de oración en su nombre. Desde el 12 de septiembre, se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente al momento que se trasladaba con su moto y fue embestido por un vehículo.

Brisa Medina, la hermana melliza de Thiago, compartió en redes sociales la última información sobre las decisiones que tomaron los médicos que están atendiendo a su hermano.

Detalles de la salud de Thiago Medina

El martes por la mañana, Pia Shaw en A la Barbarossa (Telefe) informó que Thiago Medina atravesaba un momento delicado de salud. "Las novedades son sobre los pulmones (...) Tiene los dos muy delicados. No respira sin el tubo, tiene que estar ayudado para poder trabajar mejor. Es importante que empiece a responder así lo pueden despertar", señaló e indicó que se le había detectado neumonía y se encontraba en tratamiento.

Más tarde, este cuadro se agravó. En redes sociales, familiares y amigos de Thiago lanzaron pedido de oración para el joven, indicando que necesitaba un milagro para mejorar. Fue Brisa Medina, hermana melliza del joven de 22 años quien brindó detalles al respecto: "Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud. Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo".

Y agregó: "Estamos esperando un milagro, y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que lo amamos".

