Javier Bardem pidió disculpas y aclaró sus dichos sobre Argentina: “Nunca ha salido de mi boca”

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina despertó una ola de críticas y discursos “anti-argentinos” en las redes sociales, protagonizados por reconocidas figuras del cine, la música y el espectáculo internacional. Uno de ellos fue Javier Bardem, quien se pronunció sobre el apoyo del presidente Javier Milei a Israel, una postura que generó una fuerte reacción en las plataformas digitales. Ante la ola de críticas, el actor español realizó un sentido pedido de disculpas y aclaró sus dichos.

Las declaraciones de Javier Bardem que generaron el repudio de los argentinos en la web

Todo comenzó cuando, tras la consagración de la selección española en esta última edición de la Copa del Mundo, el célebre artista Javier Bardem concedió una entrevista al periodista y analista político británico-estadounidense Mehdi Hasan, fundador y editor en jefe del medio Zeteo donde apuntó contra el jefe de Estado argentino.

Javier Bardem | Instagram

"Tener a un presidente como Milei apoyando un genocidio y estando orgulloso de ello (...) ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente", sostuvo. Acto seguido, si bien reconoció que hay personas que no comparten su lineamiento político, expresó: "Es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra".

Como era de esperarse, en medio de un clima digital hostil entre quienes defienden y cuestionan al pueblo argentino, un grupo de argentinos salió al cruce de sus dichos y sostuvo que las decisiones de un Gobierno no representan a la totalidad de los ciudadanos. Estos reproches en redes sociales provocaron que el periodista realizara un video casero en el que aclaró cuál había sido la verdadera intención de su mensaje e intentó frenar la ola de críticas.

El pedio de disculpas de Javier Bardiem | Instagram

La palabra de Javier Bardem luego de su postura contra el presidente Javier Milei

Frente a la magnitud que alcanzaron sus palabras a nivel mundial y ante la ferviente necesidad de muchos argentinos de defender la honra y la imagen del país, Javier Bardem encendió la cámara de su celular y salió al cruce de las críticas que había recibido a través de su cuenta personal de Instagram. “¡Hola! Debido a lo que está pasando, quiero compartir este video para aclarar lo que dije en la entrevista, lo que nunca he dicho y lo que nunca diría”, dijo mientras se disponía a hacer un extenso análisis de lo sucedido.

Según su criterio, la entrevista fue mal interpretada por la audiencia, en especial por los nacidos en territorio argentino. “Decía que era injusto que se le juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos”, expresó.

En esta línea, aclaró y reivindicó su análisis: “También decía que me parece injusto que debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional y, a veces muy orgulloso, del que se ha demostrado, a un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino, lo cual también es muy injusto. Eso es lo que dije”.

El pedio de disculpas de Javier Bardiem | Instagram

En contraposición, el intérprete español se desligó de los rumores que lo vinculaban a la campaña anti-argentina y manifestó con énfasis: “Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista”. Asimismo, reforzó reflejados sentimiento hacia el país: “Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá, porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración en el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico, actoral, en el aspecto social, en el aspecto político y en el aspecto personal”.

En su defensa, también destacó: “En el aspecto político, por ejemplo, Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar”. Hasta se animó a compararlo con su propio suelo natal: “Un proceso de reparación que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho desgraciadamente. Y por supuesto que Argentina en ese sentido, así como en otros muchos, es inspiración y es referencia a nivel personal”.

Durante su descargo, Bardem remarcó la importancia que tienen en su vida numerosas personas de origen argentino, tanto aquellas que viven en el país como las que residen en España. Además, aseguró que se trata de figuras a las que admira profundamente y con quienes mantiene vínculos de afecto y respeto en distintos ámbitos, desde lo personal y emocional hasta lo artístico e intelectual. Para finalizar, reiteró el cariño que siente por la Argentina y pidió que no se le atribuyan declaraciones que “nunca realizó ni realizaría” debido al profundo respeto y afecto que siente por el pueblo argentino.

Con este posteo cara a cara, Javier Bardem intentó ponerle punto final a la polémica que se desató en redes sociales y dejar en claro que sus cuestionamientos a determinadas decisiones políticas no representan un rechazo hacia el pueblo argentino. Con un mensaje cargado de afecto y respeto, el actor buscó despegarse de las acusaciones y cerrar una controversia que rápidamente trascendió las fronteras.