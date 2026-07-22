Así fue el cumpleaños de Anita García Moritán: sorpresa en el hotel y guerra de nieve con sus hermanos

Anita García Moritán celebró un nuevo cumpleaños rodeada del cariño de su familia en Villa La Angostura. En medio de las vacaciones de invierno, Pampita compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la jornada, que comenzó con una tierna sorpresa en el hotel donde se hospedan y continuó con un día de diversión en la nieve.

Cumpleaños de Anita García Moritán

A través de sus historias de Instagram, Pampita dejó ver cómo fue el íntimo festejo organizado para su hija menor. Desde la sorpresa al despertar con una torta de cumpleaños hasta los juegos al aire libre junto a sus hermanos, la celebración estuvo marcada por los pequeños gestos familiares que hicieron del día una fecha inolvidable para la pequeña.

La sorpresa con la que despertaron a Anita García Moritán en el día de su cumpleaños

La celebración comenzó desde muy temprano. Mientras Anita García Moritán aún descansaba, Pampita y el resto de la familia la sorprendieron con una torta de cumpleaños, mientras todos cantaban el "Feliz cumpleaños". Recién despierta y todavía envuelta entre las sábanas, la pequeña observó con una sonrisa el especial momento que habían preparado para ella.

Para la ocasión eligieron una torta brownie de chocolate con dulce de leche y merengue, decorada con una única vela que Anita García Moritán sopló después de escuchar el saludo de toda su familia, en una celebración tan sencilla como significativa.

El día de nieve de Anita García Moritán

Después del festejo en el hotel, Anita García Moritán se preparó para salir a disfrutar de la nieve junto a su familia. Abrigada y rodeada por el imponente paisaje de Villa La Angostura, la pequeña vivió una jornada al aire libre junto a sus hermanos, quienes no tardaron en convertir el paseo en un divertido momento de juegos.

Uno de los instantes que Pampita también mostró en sus redes sociales fue la batalla de nieve que protagonizaron los chicos. Entre risas, corridas y bolazos de nieve, Anita García Moritán y sus hermanos compartieron una escena llena de complicidad que terminó de completar un cumpleaños diferente, celebrado en medio de las vacaciones familiares y rodeado del afecto de los suyos.