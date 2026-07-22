Las vacaciones en familia de Paula Chaves en El Salvador: playa, surf y mucha diversión

Para estas vacaciones de invierno, Paula Chaves decidió dejar atrás la ola polar que azota a Buenos Aires y viajar hacia un destino turístico cargado de calor: El Salvador. A través de una serie de posteos y publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram, la conductora mostró en detalle algunos de los momentos más emotivos que vivió junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, y su esposo, Pedro Alfonso.

Vacaciones de Paula Chávez y Pedro Alfonso junto a sus hijos | Instagram

Así son las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador

Paula Chaves dio inicio a las vacaciones de invierno lejos del frío que tiñe a toda la Argentina, para radicarse en uno de los destinos turísticos más atractivos del caribe: las playas de San Blas, a 40 kilómetros de la capital de El Salvador. Así lo compartió en su perfil donde mostró las postales más divertidas y significativas de su tan ansiado viaje.

“Mi sueño”, escribió la modelo al hacer alusión a su anhelo de compartir ese paisaje de ensueño junto a sus tres hijos y su marido. En las imágenes, se puede ver cómo todo el clan Alfonso-Chaves disfrutó de las comodidades que ofrece el hotel donde se hospedan: desde las vistas panorámicas a la playa y a la selva característica del lugar hasta la exclusiva piscina del predio. Allí, los cinco se divirtieron con juegos acuáticos e incluso se fotografiaron juntos para retratar algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones.

Vacaciones de Paula Chávez y Pedro Alfonso junto a sus hijos | Instagram

Más tarde, la familia completa se animó a tomar clases de surf. Como era de esperarse, la actividad estuvo adaptada a las distintas edades de los chicos: Olivia tiene 12 años, Baltazar, 9, y Filipa, 6. En las imágenes, se puede ver a los hermanos experimentando con las tablas mientras Paula y Pedro también se animaron a desafiar las olas y disfrutar de la experiencia en familia. “Esta banda todo terreno”, escribió llena de orgullo y satisfacción.

El look playero de Paula Chaves para sus vacaciones en el caribe

Pese a estar de vacaciones en el Caribe, Paula Chaves no resigna el estilo ni la elegancia. Por esta razón, apostó por un look playero que combina una impronta relajada, fresca y bohemia, ideal para disfrutar de las altas temperaturas y el entorno natural del destino elegido. La artista lució una camisa blanca, amplia y liviana, con mangas abullonadas y un diseño calado que aportó movimiento y un aire veraniego a la propuesta.

Look de Paula Chaves para la playa | Instagram

Debajo llevó una malla enteriza negra, que combinó con un pareo estampado en tonos azules y blancos, anudado a la cintura y en sintonía con la estética de playa. Para completar el outfit, sumó anteojos de sol oscuros y accesorios dorados, detalles que realzaron el conjunto y le dieron un toque chic. Con esta elección, Paula volvió a demostrar que incluso durante sus días de descanso logra imprimirle su sello fashionista a cada uno de sus estilismos.

Paula Chaves en El Salvador | Instagram

De esta manera, Paula Chaves dio inicio a sus vacaciones de invierno con una escapada muy especial junto a su familia. Se trata de la primera vez que el clan Alfonso-Chaves visita este destino turístico y, gracias a las edades de Olivia, Baltazar y Filipa, los chicos pudieron disfrutar de nuevas experiencias y animarse a compartir actividades diferentes junto a sus padres dejando plasmada la unión y la complicidad que los caracteriza.