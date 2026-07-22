Carolina Papaleo sobre el peso de su apellido: "Quería tener una entidad propia, dejar de ser la hija de”

Este miércoles por la noche, Caras Glam, el programa conducido por Marcelo Polino, se convierte en el escenario de una entrevista que cautivará a todos los amantes del espectáculo argentino. La invitada de lujo es Carolina Papaleo, una de las figuras más destacadas y queridas del medio, que compartió con sinceridad su historia, el peso que tuvo su apellido y cómo logró hacer su propia carrera. La nota completa se podrá ver hoy a las 22 horas por Caras TV.

Carolina Papaleo con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Carolina Papaleo se sinceró sobre sus comienzos

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires el 19 de enero de 1969, Carolina Papaleo proviene de una familia profundamente vinculada al mundo del arte y los medios. Sus padres, la reconocida actriz y posteriormente política Irma Roy y el periodista Osvaldo Papaleo, marcaron su camino desde pequeña, inspirándose a seguir su pasión por la actuación. Sin embargo, sus comienzos no fueron fáciles, ya que siempre se la vinculaba como la “hija de”.

Esta noche, Carolina Papaleo en Caras Glam por Caras TV.

En la entrevista en Caras Glam, la artista habló de su necesidad de construir una identidad propia en sus comienzos, más allá del legado de su familia. Con sinceridad, la artista afirmó: “La impronta que yo tenía en ese momento era separarme de ser la hija de, hasta el día de hoy me dicen, 'Ah, sos la hija de Irma Roy o la hija de Irma Roy.'

Carolina Papaleo contó cómo logró despegarse de ser la "hija de"

Desde muy joven, Carolina Papaleo mostró un interés genuino por el mundo del espectáculo, que la llevó a dar sus primeros pasos en la televisión en 1987, participando en el ciclo "Ficciones", dirigido por Sergio Renán. Sin embargo, fue en 1990 cuando su carrera dio un salto decisivo: Canal 9 la contrató para protagonizar la telenovela "Una voz en el teléfono", obra del célebre Alberto Migré.

Carolina Papaleo visitó a Marcelo Polino en Caras Glam.

La interprete reconoció que a partir de esa telenovela pudo lograr tener un nombre propio en los medios y ser reconocida por su trabajo. “Lo que yo quería y eso lo logro con Una Voz en el Teléfono, era por lo menos tener una entidad propia, sino más allá de que soy la hija de poder decir, 'Bueno, Carolina Papaleo tiene su carrera’” y agregó: “Mi mamá como personaje era muy pesado, importante y potente. Entonces, había que desapegarse, siendo del mismo género, las dos actrices”.

En una charla íntima e imperdible con Marcelo Polino en Caras Glam, Carolina Papaleo se animó a responder sin filtros todas las preguntas del periodista, destapando asuntos inéditos de su vida personal y profesional y dejando ver a la mujer detrás de los escenarios, las luces y la fama.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL