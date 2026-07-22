María Vázquez confirmó el regreso del abrigo tejido con un look country chic

María Vázquez volvió a marcar tendencia con una apuesta invernal que combinó el estilo country chic con elegancia y comodidad. La estrella absoluta de su outfit fue un abrigo tejido, que regresa con todo esta temporada pero en una nueva versión.

María Vázquez apuesta por la nueva versión del abrigo tejido que conquista el invierno

María Vázquez volvió a dar una lección de estilo con un look country chic, que combina clásicos atemporales con las tendencias más fuertes de la temporada. La modelo apostó por una estética relajada, elegante y funcional, donde su abrigo tejido se destacó por completo.

Tal como se puede ver en las fotos que compartió en su red social de Instagram, desde La Rural, la empresaria eligió un conjunto denim en tono azul compuesto por una camisa de jean entallada, con bolsillos delanteros y botones metálicos, y un pantalón de corte slim que estiliza la figura.

María Vázquez

El total denim elegido por María Vázquez es una tendencia que nunca pierde vigencia. Además, aportó una base clásica y versátil que ayudó a convertir su abrigo tejido en el verdadero protagonista de su look country chic. Se trata de un cardigan largo de tejido grueso en color marrón chocolate con franjas horizontales en tonos beige y blanco.

María Vázquez enfrentó el frío con el cardigan que marca tendencia

Esta prenda de silueta amplia, textura artesanal y caída relajada remite al estilo campestre y al universo western, dos corrientes que volvieron a instalarse con fuerza en las colecciones de otoño-invierno 2026. Su diseño brinda calidez, comodidad y un aire sofisticado sin perder la esencia casual del estilismo.

La elección de este cardigan demuestra cómo las prendas de punto dejaron de ser exclusivamente básicas para armar propuestas sofisticadas. Los tejidos voluminosos, las rayas en tonos tierra y los largos por debajo de la cadera son algunos de los recursos que dominan la temporada.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez

Para reforzar la estética ecuestre, María Vázquez sumó un cinturón de cuero marrón con una gran hebilla metálica de inspiración western, un accesorio que aportó personalidad y marcó la cintura. El look se completó con unas botas altas de cuero marrón, de caña amplia y terminación arrugada, otro de los grandes imprescindibles del invierno que combina a la perfección con pantalones ajustados o leggings. A su lado, su esposo Adolfo Cambiaso lució un poncho tejido en color gris oscuro, gorro de lana y pantalón de jean.

María Vázquez

En cuanto al beauty look de María Vázquez, la empresaria optó por un maquillaje natural que resaltó su piel luminosa y un peinado con ondas suaves y raya al medio, reafirmando el espíritu effortless que caracteriza su estilo. De esta manera, la top model confirmó el regreso del abrigo tejido con un look country chic y cautivó a sus seguidores de las redes sociales.