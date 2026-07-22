De Maxi-tapados a jeans anchos: los mejores looks de Juliana Awada para la temporada de invierno

Juliana Awada se convirtió en una referente de la moda argentina, por una elegancia natural que combina prendas clásicas con toques contemporáneos muy urbanos. Como empresaria textil, su influencia en la industria es innegable, convirtiéndose en la influencia del chic sofisticado y el minimalismo latinoamericano. Su vestidor de bajas temperaturas se transforma en una guía de inspiración donde la comodidad no resigna el glamour, y a través de combinaciones estratégicas, demuestra que las piezas funcionales pueden construir atuendos memorables para el día y la noche.

Juliana Awada

El maxi-tapado: la prenda clave de Juliana Awada para el invierno

Juliana Awada no duda en hacer un recambio en cada temporada que aparece. Las prendas tendencias se ven modificadas, manteniendo el effortless, el casual chic y el lujo silencioso, tres filosofías donde menos es siempre más y la elegancia se construye a través de básicos de excelente calidad y que caracterizan a la forma de vestir de la empresaria. Sin embargo, uno de los abrigos claves que mantuvo durante todos estos meses fue el maxi-tapado.

Este mismo se posiciona como el rey indiscutido del vestidor invernal, una tendencia global que combina funcionalidad extrema con una fuerte dosis de dramatismo estético. Para adoptar esta tendencia, Awada recurre a piezas de sastrería impecable en tonos clásicos como el negro, el camel y los sofisticados motivos de estampa escocesa. En general, apuesta por el mismo abierto, para generar líneas verticales que estilizan la figura, combinándolo de manera magistral con básicos esenciales, logrando un equilibrio visual perfecto entre texturas.

Si bien esta prenda es muy unida al estilo de la ciudad, también la encuentra optima para sus salidas al aire libre y conectadas con la naturaleza. Cuando busca un enfoque más relajado de campo o fin de semana, prefiere los modelos en tonos tierra o texturas rústicas, superpuestos de forma orgánica sobre remeras lisas y pantalones holgados. Al elegir siluetas amplias pero perfectamente estructuradas en los hombros, demuestra que el volumen bien gestionado es sinónimo de distinción. De esta manera, logra fusionar la rigidez de un tapado masculino con la fluidez de prendas informales consolida esta prenda como su sello personal infalible.

El maxi-tapado: la prenda clave de Juliana Awada para el invierno

El sweater: Juliana Awada trae de nuevo el abrigo clave

El tapado fue la prenda clave y más elegida durante la temporada de invierno, pero Juliana Awada volvió a traer como protagonista al sweater de punto, consolidado durante muchos años como la pieza fundamental del abrigo invernal, demostrando que la comodidad y la sofisticación pueden convivir en una misma prenda. Lejos de ser un elemento básico aburrido, el tejido texturizado trabaja de la mano con el estilo de Juliana Awada, más ligado por su enfoque normcore sofisticado, una estética que eleva las prendas cotidianas a través de cortes impecables, caídas perfectas y una paleta cromática armoniosa.

Como ella elige los tapados para los paseos en la calle o el abrigo perfecto en el campo, el sweater se vuelve su favorito para estar entrecasa o en su oficina, pensando las futuras tendencias. En general, Awada implementa el uso de oversize y de cuello alto como el eje central de sus looks, balanceando las proporciones a la perfección.

De la misma manera, domina el uso de los tonos neutros, como el beige y el gris topo, combinando sweaters de silueta relajada con botas de gamuza en punta para aportar una sutil dosis de formalidad. El negro cerrado es un básico infalible que complementa con peinados recogidos de aspecto natural que acentúan su frescura. Al apostar por tejidos de alta calidad como el cashmere y la lana texturizada, demuestra que el verdadero diseño se percibe en los detalles y en la caída noble del material.

El sweater: Juliana Awada trae de nuevo el abrigo clave

Los pantalones de Juliana Awada: del jean recto al balloon

El invierno no solo se caracteriza por los abrigos, sino también por los pantalones que se eligen para los looks y que juegan con las diferentes texturas. El denim es un clásico que se porta en todos los eventos de lujo, salidas con amigos o momentos íntimos con la familia. Durante los últimos años, creció la tendencia que permite a los usuarios alejarse de las siluetas ajustadas para abrazar la comodidad de los cortes holgados y con volumen. Desde el clásico diseño recto hasta el vanguardista formato balloon o wide leg , el estilo de Juliana Awada se consolida bajo las premisas del básico chic y el estilo boho-urbano, una fusión perfecta donde la funcionalidad diaria se encuentra con una sofisticación natural.

Su vestidor demuestra que los pantalones informales, lejos de restar elegancia, pueden transformarse en la pieza central de un estilismo de alto impacto si se combinan de manera estratégica. Desde sus caminatas de viaje y salidas por la ciudad hasta aventuras en el sur de la Argentina, Awada da una cátedra de estilo al lucir pantalones vaqueros de tiro alto y corte marcadamente ancho, con botamangas dobladas que añaden un aire descontracturado.

Equilibrando los volúmenes y combinando estos jeans holgados con zapatillas deportivas urbanas y blazers perfectamente entallados en tonos tierra, logra una estética urbana impecable marcando una formalidad, en ocasiones que la exijan. Con esta versatilidad, demuestra que dominar los distintos cortes de pantalón es el secreto para mantener una imagen joven, dinámica y eternamente sofisticada.

Los pantalones de Juliana Awada: del jean recto al balloon

No vale la pena volver a aclarar que Juliana Awada da cátedra en cada una de las temporadas, ya que su guardarropas, sus postales y su importancia dentro de la industria le brindan todas las premisas para llamarse una reina fashionista. La empresaria se erige como un verdadero manifiesto del lujo silencioso y estilo effortless, transitando durante las bajas temperaturas desde los sofisticados maxi-tapados sastreros hasta la comodidad vanguardista de los pantalones de corte holgado. De esta manera, confirma que el estilo no depende de las estridencias, sino de la armonía en las proporciones y el planeamiento de un look.

A.E