Entramos al nuevo living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: minimalismo cálido, parquet en espiga y piezas de diseño

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan un gran momento personal luego de confirmar que comenzaron una nueva etapa juntos. La pareja de actores, que blanqueó su romance en 2024, decidió apostar por la convivencia y se mudó a un departamento que refleja el estilo y la personalidad de ambos.

Así es el living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La noticia fue confirmada por el propio actor durante una función especial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan: "Nos mudamos hace una semana", contó Esteban Lamothe en diálogo con MShow. Luego de compartir algunas imágenes del espacio en sus redes sociales, Débora Nishimoto dejó ver detalles del living que se convirtió en uno de los rincones principales de su nuevo hogar.

Así es el living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

El ambiente principal del departamento de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto está marcado por una estética minimalista cálida, donde los materiales nobles y las líneas orgánicas tienen un rol protagonista. Uno de los primeros detalles que llama la atención es el piso de parquet en espiga, un clásico del diseño interior que aporta elegancia y una sensación de calidez al espacio.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto decatarón un por sillón contemporáneo

La pareja eligió una paleta de colores neutros en la que predominan los tonos blanco, gris claro, beige, negro y tierra. Dentro de este escenario, el sillón modular tapizado en gris claro se destaca por sus formas curvas y su chaise longue baja, una tendencia que se mantiene vigente en los ambientes contemporáneos. A esto se suma una gran mesa ovalada de vidrio que ocupa el centro del espacio y aporta amplitud visual gracias a su transparencia.

Los detalles de diseño que completan el nuevo hogar de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La decoración del living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto continúa con una selección de piezas cuidadosamente elegidas, sin sobrecargar el ambiente. Alrededor de la mesa aparecen grandes almohadones de piso en lino color crudo y mostaza, que aportan una estética más relajada y una cuota de color dentro de la propuesta neutra.

Así es la decoración del living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

También se destacan un espejo de contorno irregular, mesas auxiliares con estructura de hierro negro y distintas plantas de interior que suman frescura. Con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural, el living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto combina elementos del minimalismo japonés, el diseño escandinavo y algunos detalles vintage. El resultado es un ambiente sereno, luminoso y funcional, pensado para acompañar esta nueva etapa de la pareja en su vida cotidiana.