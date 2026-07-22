Revelaron nuevos detalles del robo de los pasaportes de las hijas de Wanda Nara: "Los ladrones tenían información"

El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán continúa sumando nuevos capítulos. Días después del dramático relato de Nora Colosimo sobre los momentos de tensión que vivieron junto a los hijos de la empresaria dentro de la propiedad, comenzaron a conocerse detalles de la investigación que alimentan la hipótesis de que los delincuentes no actuaron al azar.

Comunicado de Wanda Nara

Según revelaron en DDM, tanto Wanda Nara como su entorno creen que quienes ingresaron a la vivienda conocían la distribución de la casa y sabían exactamente qué buscaban. La sospecha surgió luego de que los ladrones se llevaran los pasaportes de las hijas de la conductora y dejaran otros objetos de valor dentro de la propiedad.

Wanda Nara ofrece una recompensa para encontrar a los responsables

En medio del avance de la causa, el periodista Santiago Riva Roy contó que habló con Wanda Nara y que la empresaria decidió ofrecer una importante recompensa para intentar identificar a la banda: "Hablé con Wanda y me habilitó a contarlo. Wanda está ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda", aseguró al aire de DDM.

Wanda Nara

Las sospechas de la familia apuntan a que los delincuentes contaban con información previa sobre la vivienda: "Al igual que Nora, sospechan que tenían información porque se dirigieron directamente a los pasaportes de las niñas", explicó Santaigo Riva Roy. En la misma línea, Guido Záffora sostuvo que el dormitorio principal de la casa es de difícil acceso y afirmó: "Los investigadores están yendo a fondo, porque llegar al cuarto de Wanda en la casa de Milán es como un laberinto, y los ladrones sabían cómo llegar".

Mauro Icardi viajaría a Italia para reencontrarse con sus hijas

Mientras la investigación por el robo continúa avanzando, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En El Diario de Mariana revelaron que el futbolista viajaría a Italia para reencontrarse con sus hijas, una información que, según aclararon en el ciclo, proviene del entorno de la empresaria y que por el momento debe manejarse en potencial.

"La noticia de último momento es que Mauro Icardi viajaría, vamos a ponerlo en potencial porque viene del otro lado de la información, a Italia a buscar a sus hijas", informaron al aire. Además, aseguraron que habría sido la propia Wanda Nara quien les contó que el delantero le comunicó su decisión. "Lo que está diciendo ahora Wanda es que Icardi le dijo que iba a viajar él personalmente a Italia para buscar a sus hijas", señalaron. En el mismo programa también revelaron el contenido de un supuesto mensaje que el futbolista le habría enviado a una de las menores: "Te voy a conseguir una casa más linda en Italia y vas a vivir en Italia". Por el momento, Mauro Icardi no se pronunció públicamente sobre estas versiones.