Andrea Frigerio, Nequi Galotti y Teresa Calandra enfrentan al frío con sus looks: tapados, camperas puffer y botas

Andrea Frigerio, Nequi Galotti y Teresa Calandra demostraron que las bajas temperaturas no son un impedimento para lucir looks espectaculares. Con la llegada de los días más fríos, las tres apostaron por prendas de abrigo, botas y piezas de cuero, siguiendo algunas de las principales tendencias de la temporada sin resignar comodidad ni elegancia.

Nequi Galotti y Andrea Frigerio

Andrea Frigerio, Nequi Galotti y Teresa Calandra eligieron propuestas con personalidad, donde las texturas, los colores de estación y las prendas clásicas se combinaron para crear estilismos versátiles, ideales tanto para una salida de día como para un evento informal.

Andrea Frigerio apostó por un elegante look total black

Andrea Frigerio eligió un conjunto de inspiración minimalista en el que el negro fue el gran protagonista. La actriz lució una chaqueta de pelo sintético de corte relajado y cuello amplio, combinada con una blusa en el mismo tono y un pantalón de cuero de silueta recta, una prenda que continúa posicionándose entre las favoritas del invierno.

Para completar el outfit sumó una bandolera de cuero negro con herrajes plateados y mantuvo la estética sobria con un beauty look natural. Llevó el cabello suelto con raya al costado y un maquillaje fresco, de piel luminosa y labios en tonos suaves, logrando un estilismo elegante donde la combinación de texturas aportó el toque diferencial.

Nequi Galotti y Teresa Calandra se sumaron a las tendencias de la temporada

Nequi Galotti, por su parte, apostó por una propuesta de inspiración clásica. Combinó un blazer marrón oscuro de corte sastrero con una camisa blanca y eligió como pieza protagonista un pantalón de cuero en tono terracota, un color que gana protagonismo este invierno por su calidez y versatilidad. Completó el conjunto con un bolso también en tono marrón de diseño clásico, el cabello recogido en una cola baja y un maquillaje natural.

Teresa Calandra

Por su parte, Teresa Calandra optó por un look urbano con un camperón puffer metalizado plateado como protagonista. Debajo llevó una polera negra de cuello alto y un pantalón recto en color bordó, otro de los tonos que marca tendencia esta temporada. El estilismo se completó con botas negras de cuero y un peinado natural con flequillo desmechado, dando como resultado una propuesta moderna, práctica y pensada para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar estilo.

Con propuestas que van desde el minimalismo total black hasta los tonos de temporada y los abrigos protagonistas, Andrea Frigerio, Nequi Galotti y Teresa Calandra demostraron que es posible enfrentar las bajas temperaturas con looks cómodos, sofisticados y alineados con las principales tendencias del invierno.