La clasificación de España para la final del Mundial que se jugó en el SoFi Stadium de Los Ángeles reunió una tribuna VIP que, por momentos, atrajo más las miradas que el propio partido. Mientras sobre el césped la selección española se batía a duelo con Bélgica, en las gradas las estrellas despertaban gran curiosidad.

Penélope Cruz, Javier Bardem, Brad Pitt e Inés De Ramón en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Penélope Cruz y Javier Bardem apoyaron a la selección española junto a Brad Pitt e Inés De Ramón

Penélope Cruz y Javier Bardem, que llevan 19 años juntos y son fanáticos del fútbol, se convirtieron en una de las mayores atracciones. La actriz lució una camiseta blanca, jeans negros y gorra, pero todos los ojos se posaron sobre su bolso, el Chanel 25, uno de los modelos más icónicos de la firma francesa, cuyo valor ronda los 7.000 euros.

Penélope Cruz y Javier Bardem en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

La pareja no estuvo sola. Para disfrutar del encuentro mundialista se reunió con Brad Pitt y su novia, la diseñadora de joyas española Inés de Ramón. Los cuatro protagonizaron un verdadero show de gritos, festejos y una ruidosa arenga desde la tribuna.

Penélope Cruz y Brad Pitt alentando a la selección de España. (Foto: AFP)

A solo unas butacas de ellos se encontraba el músico Noel Gallagher, que actualmente reside en Londres, aunque supo vivir varios años en Ibiza y por eso es un gran fanático del fútbol español.

El encuentro de Penélope Cruz y Javier Bardem con Brad Pitt. (Foto: AFP)

Entre los casi 70 mil espectadores reunidos en el moderno estadio, sus presencias no pasaron inadvertidas. A pesar de los nervios por la clasificación de España, también hubo tiempo para ver cómo los famosos se dejan llevar por la emoción y la angustia que despierta un partido decisivo del Mundial 2026.