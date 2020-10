La preocupación de Fabiola Yañez por los incendios forestales

View this post on Instagram

Me reuní con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié @juan.cabandie. Intercambiamos información sobre políticas ambientales y conversamos sobre las dificultades generadas por los incendios que involucran a varias regiones de nuestro país, con quienes me solidarizo. El ministro me compartió algunas de sus iniciativas: el emplazamiento de dos nuevas bases del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en las ciudades de Embalse (Córdoba) y de Apóstoles (Misiones) y la incorporación de nuevas dotaciones de brigadistas con el objetivo de dar respuesta a los incendios forestales y rurales, entre otras. Luego de visitar a Su Santidad el Papa Francisco, en diciembre del 2019, las cuestiones referidas al cuidado del ambiente estan dentro de mis prioridades. Es por eso que estoy impulsando la promesa de defensa del medio ambiente, por parte de los niños que culminan el ciclo de educación primaria básica y el apoyo al proyecto de ley de educación ambiental. Considerando que el cuidado del ambiente es un tema de agenda social, no sólo en nuestro país sino a nivel global, ratifico el compromiso asumido con el cuidado de los bienes naturales. @ambientenacion #viveysueña #argentinaunida