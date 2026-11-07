Murió Gabriel González Abat, el actor de Señorita Maestra, a los 56 años

Gabriel González Abat murió el viernes 6 de noviembre de 2026, a los 56 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento este sábado mediante un comunicado que desplegó en su cuenta X (ex Twitter). Su interpretación de Canuto Carsio en Señorita Maestra lo hizo conocido durante la infancia, antes de que sumara trabajos en televisión, cine y teatro.

La noticia motivó mensajes de antiguos compañeros de grabación. Omar Lefosse y Laura Tuny, que habían integrado el reparto infantil de la recordada ficción, expresaron su pesar en redes sociales. Uno de ellos reveló que habían conversado hacía poco tiempo. Hasta ahora, la entidad gremial no dio a conocer la causa de muerte.

El dolor por la muerte de Gabriel González Abat y los mensajes de sus compañeros

Gabriel González Abat nació el 4 de febrero de 1970. María Herminia Avellaneda lo eligió entre miles de aspirantes para formar parte de Señorita Maestra. Interpretó a Canuto, hermano de Clavelina y cómplice de Siracusa, en el aula de Jacinta Pichimahuida, la docente encarnada por Cristina Lemercier.

Gabriel González Abat caracterizado como Canuto en Señorita Maestra (redes sociales)

Omar Lefosse, quien interpretaba a Palmiro, expresó su sorpresa ante el fallecimiento. El intérprete escribió en sus redes sociales: "No lo puedo creer, hace poco estuvimos hablando por mensaje recordando viejos tiempos". Después dedicó unas palabras de bendición a su excompañero, con quien había conservado el contacto fuera de los estudios. Laura Tuny, recordada por el papel de Etelvina, se sumó a las despedidas. Lo llamó "el Canuto más adorable" y le deseó que descansara en paz, según el mismo medio. Ambos habían participado en la producción cuando eran niños y formaban parte de los alumnos que protagonizaban las historias del grado.

El proceso de selección había reunido a una multitud. Según reconstruyó La Nación, 2350 chicos audicionaron en ATC en un solo día. El programa llegó a superar los 60 puntos de rating, tuvo giras teatrales y contó con discos de canciones compuestas por Palito Ortega, además de un álbum de figuritas.

Cristina Lemercier junto a los alumnos de Señorita Maestra.

Hubo reacciones entre quienes lo seguían desde entonces. En el grupo de Facebook Por siempre Señorita Maestra, dedicado a conservar recuerdos del ciclo, un homenaje evocó las bromas del alumno y terminó con una frase: "Aplauso largo al cielo". Las grabaciones de aquella ficción imponían jornadas exigentes para el reparto infantil. Una reconstrucción del medio citado detalló que los chicos trabajaban desde el mediodía hasta entrada la noche, lo que generaba dificultades para compatibilizar la actuación con la escuela. Algunos, incluso, enfrentaron burlas de sus compañeros de colegio debido a la exposición televisiva.

En cuanto a la despedida, se informó que el velatorio estaba previsto para este sábado 7, de 17 a 21, en Quilmes 305, esquina Pagola, en Parque Patricios. La Asociación Argentina de Actores y Actrices envió sus condolencias a familiares y allegados.

La trayectoria de Gabriel González Abat en cine, televisión y teatro

Gabriel González Abat interpretó a Federico Noriega en Sin marido, la telenovela escrita por Alberto Migré y protagonizada por Patricia Palmer y Gustavo Garzón en 1988. Ese trabajo trajo un cambio en la forma de identificarse profesionalmente. Hasta entonces aparecía en los créditos solamente con su primer nombre y apellido paterno. A partir de esa ficción incorporó el apellido materno a su firma artística, una decisión que quedó registrada en la documentación sobre su carrera.

El mensaje institucional publicado el 7 de noviembre de 2026.

En la pantalla chica participó de Pelito, Socorro, quinto año, El árbol azul, Sin condena y Libertad condicionada. A esa lista se suman Mesa de noticias y Jettatore. Su recorrido incluyó ficciones juveniles, dramas y programas unitarios, además de nuevas convocatorias para producciones realizadas en ATC. En cine formó parte de La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo y estrenada en 1985. En una de las escenas aparece junto a Hugo Arana, que interpretaba al padre de su personaje. El largometraje ganó el Oscar a mejor película extranjera en 1986 y se convirtió en una referencia del cine nacional.

Su filmografía incluye Los chicos de la guerra, de Bebe Kamín; Mingo y Aníbal contra los fantasmas, de Enrique Carreras; y Tacos altos, de Sergio Renán. Trabajó bajo la dirección de Carlos Orgambide en Los insomnes, otro de los títulos mencionados en el homenaje institucional. En su despedida de Gabriel González Abat, Omar Lefosse cerró el mensaje con una bendición y un apodo: "Gabrielito". El vínculo había comenzado durante las grabaciones de Señorita Maestra y, según contó, seguía vigente poco antes de conocerse la noticia. Sus palabras dejaron constancia de una amistad que se mantuvo durante décadas.