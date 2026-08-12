Tras la muerte de su padre, Lionel Messi habló de su enfermedad: "Me di cuenta de que la situación era fea de verdad”

El sábado 8 de agosto fue uno de los días más difíciles para Leo Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi. Al enterarse de la noticia, el delantero viajó junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, a Rosario para despedirlo. Tras regresar a Estados Unidos, este miércoles el futbolista se pronunció en sus redes sociales y le dedicó una sentida carta abierta a su papá en el momento más duro de su vida extrafutbolística, que conmovió a sus más de 515 millones de seguidores.

La carta abierta de Leo Messi a su papá

En medio de uno de los momentos más dolorosos de su vida, Leo Messi recurrió a su cuenta de Instagram para despedir a su papá, Jorge Messi, con una emotiva carta. El futbolista compartió una publicación compuesta por tres imágenes: en la primera aparece junto a su padre, mientras que las otras dos muestran la misma foto Sobre un fondo azul oscuro, acompañada por distintos fragmentos de su mensaje donde hizo referencia a la difícil enfermedad que terminó con su vida.

Leo Messi junto a su papá Jorge Messi | Instagram

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó diciendo el capitán de la selección argentina.

En uno de los momentos más íntimos de la carta, Messi recordó el vínculo que mantenía con el empresario y el acompañamiento que recibió de él a lo largo de su carrera. También hizo referencia al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y al deseo de Jorge de verlo disputar aquella competencia. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, relató.

El delantero también recordó cómo vivió la última cita mundialista mientras atravesaba la preocupación por la salud del hombre de 69 años. Después de cada encuentro, esperaba recibir su mensaje, algo que comenzó a extrañar a medida que su estado clínico empeoraba. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, expresó.

Leo Messi junto a su papá Jorge Messi | Instagram

Leo llegó junto a la selección argentina a la final del Mundial 2026, pero su papá finalmente no pudo acompañarlo. El futbolista recordó especialmente aquel partido ante España y el esfuerzo que hizo para completar los 120 minutos. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó.

El recuerdo de aquel torneo también quedó marcado por una conversación que nunca pudieron tener. Según contó, cuando regresó a su casa y habló con él, pensaba que la final se había perdido en los penales y no llegaron a conversar sobre todo lo que había ocurrido en el último partido de la Copa del Mundo. “Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, escribió.

En este marco, el rosarino explicó por qué decidió compartir esos recuerdos en su despedida pública. Para él, aquella última charla pendiente representa una de las pocas cosas que quedaron sin conversar entre ambos, pese al estrecho vínculo que mantuvieron durante toda su vida. “Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, sostuvo.

La sentida carta abierta de Leo Messi a su papá, Jorge | Instagram

El shock de Leo Messi tras la muerte de su papá Jorge

En el tramo más personal de su despedida, Leo Messi reconoció que la muerte de su padre dejó un vacío que también impactó en su vínculo con el fútbol, deslizando el shock emocional por el cual atraviesa estos primeros días sin él. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, manifestó visiblemente conmocionado.

A lo largo del texto, recordó que Jorge Messi estuvo presente desde sus primeros pasos y lamentó que se haya ido cuando, según sus palabras, “faltaba tan poquito para el final”. “¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, se preguntó desconsolado. En esta línea, también repasó el acompañamiento que tuvo durante su infancia y los sacrificios que hizo para acompañarlo en su carrera. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, recordó.

La sentida carta abierta de Leo Messi a su papá, Jorge | Instagram

Además, destacó especialmente su presencia en cada partido y su particular manera de demostrarle orgullo: “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”. Más allá del vínculo entre ambos, Lionel también definió los distintos roles que ocupó a lo largo de su vida: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”.

Finalmente, aseguró que su legado continuará presente en su propia familia, especialmente en la crianza de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, aseguró. Con un último mensaje, se despidió y le agradeció por todo lo compartido: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

A modo de agradecimiento, se refirió al acompañamiento que recibió durante este difícil momento y destacó especialmente el respeto hacia sus seres queridos y su privacidad. “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá”, expresó. Además, agregó: “Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”.

El mensaje de Leo Messi a la prensa y a sus fanáticos | Instagram

Con estas palabras, Leo Messi despidió a su papá, Jorge Messi. Con el dolor todavía a flor de piel, el futbolista abrió su corazón para recordar los momentos compartidos, agradecerle por todo lo vivido y dejarle un último mensaje de amor. Sin dudas, una despedida marcada por la tristeza y el profundo vínculo que los unió durante toda su vida.