Revelaron las causas de la muerte de Patrick Stewart

Este jueves 29 de octubre, se confirmó la noticia de la muerte de Patrick Stewart. El emblemático actor, conocido por su trabajo en X-Men y Star Trek, falleció en su casa de los Ángeles, acompañado por su familia. Tenía 86 años.

Las causas de la muerte de Patrick Stewart

Patrick Stewart falleció este miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles. La noticia sobre la muerte del actor se conoció este jueves, a través de un comunicado de su representante, Kelly Bush Novak.

Patrick Stewart.

En el comunicado, la agente relató que el actor estuvo acompañado por familiares y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. Además, informó que atravesaba la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. “Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, se puede leer en el texto compartido por DeadLine.

El legado de Patrick Stewart

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Inglaterra. Si bien tuvo su primera puesta en escena a los 9 años y un profesor le dijo que debería vivir de la actuación a los 12, no fue hasta sus veinte que llegó al Royal Shakespeare Company, donde permaneció 14 años e interpretó a muchos de los personajes de las obras clásicas del autor.

Casi dos décadas después llegó su primer gran papel internacional, cuando interpretó al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, en 1987. Casi quince años después, volvió a convertirse en un ícono de la cultura pop bajo la piel del profesor Charles Xavier, en la saga de X-Men.

Patrick Stewart..

Patrick Stewart dejó este mundo a los 86 años, acompañado de su familia y sus amigos, que lo siguieron en el momento más complicado de su vida. Tras su partida, deja papeles icónicos y la seguridad de haber acompañado a generaciones enteras, que lo tomaron como una parte de su vida.