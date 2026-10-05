Mora Furtado habló sobre la muerte de su hijo y conmovió con una fuerte confesión: “Soy una sobreviviente”

Mora Furtado transitó los momentos más difíciles de su historia personal en una charla íntima con Myriam Bunin en el programa Con estilo. Madre de cuatro hijos -María, Mora, Juan y Raúl-, debió afrontar el dolor de la pérdida de su hijo Raúl, quien falleció en 1983 en un accidente doméstico. Sin filtros, la exmodelo repasó el impacto de aquella tragedia, el proceso de duelo que le llevó años atravesar y el impulso clave de su círculo íntimo para volver a sonreír y subirse a una pasarela.

Mora Furtado habló de la muerte de su hijo de 4 años.

Mora Furtado: Un dolor imposible de creer

Durante la entrevista, la conductora Myriam Bunin destacó la entereza con la que Mora Furtado encaró la existencia tras semejante golpe. Lejos de esquivar el tema, la exmodelo reflexionó sobre cómo sobrevivió al impacto y se sinceró ante las cámaras: “Soy una sobreviviente a una horrible e indescriptible sensación emocional”.

Con total franqueza, explicó lo difícil que resulta asimilar un golpe de esa magnitud y cómo la mente humana intenta rechazar la realidad: “Porque vos no lo podés creer, te das cuenta. Vos decís, no, esto no me puede haber pasado a mí”. El hecho fatídico ocurrió de manera imprevista, en apenas dos segundos, se cayó un adorno y le cortó la vena cava en el acto. “Hablamos de un niño que tuvo un accidente, no es una enfermedad, no es alguien que decís, pobrecito, está sufriendo”, expresó con profunda sensibilidad al rememorar aquellos días tan grises.

Mora Furtado: El abismo de la ausencia y el peso del silencio

Al profundizar en los sentimientos que dejó aquella ausencia, Mora Furtado intentó poner en palabras aquello que muchos desconocen y que pocas veces se logra dimensionar. Ante la mención del vacío cotidiano, aportó una definición descarnada: “Miriam, ¿viste cuando alguien dice el vacío, y la gente no sabe lo que es el vacío?”.

Ese estado de desolación absoluta la mantuvo perdida durante un largo periodo. En este marco, reconoció que atravesó más de dos años y medio completamente desorientada, intentando entender cómo continuar su camino diario mientras cargaba con una pena infinita que paralizaba cada uno de sus movimientos cotidianos.

Mora Furtado cuando brillaba sobre las pasarelas

El rol clave de Gino Bogani para volver a empezar

En medio de tanta oscuridad, el empuje de un gran amigo funcionó como un punto de inflexión definitivo. El diseñador Gino Bogani cumplió un papel fundamental al impulsarla a retomar su profesión y salir al mundo otra vez cuando ella sentía que ya no le quedaban fuerzas. Primero la invitó a viajar a Cuba para participar en un histórico desfile internacional que compartió junto a grandes referentes de la moda como Paco Rabanne, Emilio Pucci y Fendi.

“Y yo en ese momento, ante un público que no sabía quién era yo, me sentí muy bien y logré enfrentar lo que pensé que no podía enfrentar nunca más en mi vida”, recordó con gratitud. Aquella experiencia funcionó como el puente necesario para regresar a las pasarelas argentinas de la mano de su gran confidente y recuperar el rumbo de su historia.

Mora Furtado en su cumpleaños 80 junto a otras modelos y su amigo Gino Bogani

El tiempo pasa y las marcas quedan grabadas en el alma para siempre, pero la notable entereza de Mora Furtado demuestra que es posible transitar el dolor más profundo y encontrar, paso a paso, una nueva forma de abrazar la vida.