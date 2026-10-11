Nació Kimi, el segundo hijo de Jesica Cirio: los detalles

Este domingo 11 de octubre, Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez y vivió un momento muy especial junto a Nicolás Trombino, su pareja y padre de su segundo hijo. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien confirmó el nacimiento a través de sus redes sociales y brindó algunos detalles sobre el presente de la modelo.

Jesica Cirio dio a luz a su segundo hijo fruto de su romance con el empresario Nicolás Trombino

Esta tarde, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), donde confirmó que Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. Según informó el periodista, la empresaria dio a luz a Kimi, su primer hijo junto a Nicolás Trombino, en las primeras horas de este domingo 11 de octubre.

Jesica Cirio | Instagram

De acuerdo con los detalles que compartió, el nacimiento se produjo mediante una cesárea y el bebé pesó tres kilos. “Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, señaló junto a una foto de la pareja. La noticia se conoció en medio de una etapa de bajo perfil de la modelo, quien hace algunas semanas tomó la decisión de cerrar sus redes sociales y alejarse de la exposición mediática.

Ángel de Brito confirmó el nacimiento de Kimi, el segundo hijo de Jésica Cirio | X (ex Twitter)

La historia de amor de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

La historia de amor entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzó a través de amigos en común en agosto de 2025. La influencer fitness de 41 años había revelado que el romance se fue construyendo de manera natural, entre encuentros, reuniones y comidas. No obstante, en línea con el perfil del joven de 35 años, mantuvieron su relación puertas adentro. Así lo expresó la modelo en un audio que se difundió: “Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme”.

Aunque llevan una vida sentimental discreta, con el paso de los meses la pareja consolidó su relación y comenzó a proyectar una nueva etapa familiar. En abril de 2026, la propia Jesica confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja. En ese momento, explicó que todavía no convivían y que estaban organizándose para afrontar los cambios que traería la llegada del bebé. También destacó que su pareja estaba feliz con la noticia y que ambos transitaban este momento con entusiasmo.

Al hablar sobre el comienzo del embarazo, reveló que la noticia llegó de manera inesperada. Según contó en una entrevista con Desayuno Americano (América TV) , empezó a sentirse mal, con náuseas y mucho cansancio, por lo que decidió realizarse estudios médicos. Fue entonces cuando confirmó que estaba esperando un bebé: “Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos”.

Con la llegada de Kimi, Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. La modelo ya es madre de Chloé, fruto de su matrimonio anterior con Martín Insaurralde. Hasta hace algunas semanas, compartía con sus seguidores distintos momentos de su embarazo, entre ellos, cómo mantenía su exigente rutina de ejercicios y entrenamiento físico mientras transitaba esta etapa. Ahora, con el nacimiento de su segundo hijo, comienza un nuevo capítulo en su vida junto a su actual pareja, Nicolás Trombino.