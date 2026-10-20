Preocupación por la salud de Fabián Gianola: fue atropellado y deberá someterse a una operación

El estado de salud de Fabián Gianola generó preocupación luego de que el actor fuera atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calle en la zona norte de Buenos Aires. La noticia se conoció a través de Primicias Ya (América TV), donde el periodista Pablo Layús dio detalles del accidente y confirmó que el artista sufrió una lesión importante en uno de sus brazos, por la que deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Así fue el accidente de Fabián Gianola

Según relató Layús en el programa, el episodio ocurrió cerca del shopping DOT, cuando Fabián Gianola estaba cruzando la calle y un vehículo dobló y lo embistió. “Lo atropelló un auto cerquita de un shopping, estaba caminando, cruzando la calle, un auto dobló y lo chocó”, explicó el periodista al dar a conocer la noticia en el ciclo televisivo.

El impacto le provocó una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca. "Tiene una lesión importante en su brazo, a tal punto que va a tener que ser operado mañana", agregó. Por su parte, el propio actor señaló en TN Show: “Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló, Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”.

Fabián Gianola | Redes Sociales

Respecto a la persona que lo interceptó, aseguró que se detuvo para asistirlo y señaló: “El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso”.

Por último, contó que todavía siente fuertes dolores como consecuencia del accidente y que debe recurrir a analgésicos para sobrellevarlos hasta la operación. Además, señaló que el conductor no advirtió su presencia y que no llegó a escuchar una frenada antes del impacto.

Las consecuencias del accidente: Fabián Gianola deberá pasar por el quirófano

En cuanto al tratamiento, Fabián Gianola deberá pasar por el quirófano para que le coloquen una placa y tres tornillos en la zona afectada. La operación está prevista para este miércoles 21 de octubre a las 16, en la clínica La Trinidad de San Isidro.

El accidente también tuvo consecuencias en su actividad profesional. El intérprete forma parte del elenco de Los 39 escalones, la obra teatral que comparte con Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Jorge "Carna" Crivelli. Debido a la intervención, debieron suspenderse las funciones previstas para los próximos días, mientras se aguarda su evolución.

Pese al susto y a las lesiones sufridas, Fabián Gianola se mostró esperanzado con la posibilidad de retomar sus compromisos laborales pronto. Según explicó, espera poder regresar al escenario el viernes, aunque esa posibilidad dependerá de las indicaciones médicas y de cómo evolucione después de la cirugía. Por el momento, su recuperación es la prioridad y se aguardan novedades sobre su estado de salud.