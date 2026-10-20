La historia de amor de Antonio Grimau y Leonor Manso: del casting que le cambió la vida y una década juntos a la tragedia que los marcó

Antonio Grimau y Leonor Manso protagonizaron una historia de amor que se desarrolló entre los escenarios, los estudios de televisión y la vida cotidiana. Durante casi una década compartieron proyectos, formaron una familia y atravesaron distintas etapas personales, en un recorrido que comenzó cuando ambos empezaban a abrirse camino en el mundo artístico y que dejó episodios que permanecieron presentes en la memoria del actor durante muchos años.

Del flechazo inicial a la tragedia que los marcó: La relación de Antonio Grimau y Leonor Manso

Antonio Grimau y Leonor Manso compartieron una etapa de sus vidas que combinó proyectos artísticos, experiencias familiares y momentos decisivos para sus carreras. Mucho antes de convertirse en figuras reconocidas de la actuación, ambos construyeron un vínculo que nació en los primeros años de su recorrido profesional y que, con el paso del tiempo, quedaría asociado a una inesperada oportunidad que marcó un antes y un después para los dos.

Antonio Grimau en +CARAS

Durante una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, el actor recordó ese capítulo de su vida, donde repasó anécdotas personales y profesionales que marcaron el recorrido de ambos. Según contó, todo comenzó cuando daba sus primeros pasos en la actuación y buscaba consolidarse dentro del medio. El artista recordó que trabajaba en una obra teatral y que uno de sus compañeros, Pocho de Gracia, le habló sobre una oportunidad para incorporarse a Matrimonios y algo más.

“Yo estaba haciendo una obra de teatro, mi primera obra donde cobraba unos pesos”, relató. Sin embargo, Antonio Grimau reconoció que no estaba convencido de presentarse porque llevaba tiempo intentando conseguir trabajo sin resultados. “Le agradecí, pero llevaba dos años buscando trabajo sin suerte. Era la primera vez que estaba disfrutando del teatro y ganando algo de plata, no mucha, pero algo. Pensé que podía ser otra frustración”. Finalmente, decidió aceptar el desafío y acudir a la reunión con Hugo Moser.

Antonio Grimau

Según recordó, el productor le aseguró que lo esperaba para realizar una prueba de cámara. “Por fin me decidí, una tarde, ya bastante tarde, a visitar a Hugo Moser”, explicó. Al finalizar la prueba ocurrió el episodio que años más tarde seguiría recordando. Uno de los integrantes de la producción le preguntó si tenía una novia actriz. Cuando respondió afirmativamente, le sugirieron que la acercara al estudio. “Pocho me preguntó si tenía una novia actriz. Le dije que sí. Me pidió que la trajera. Vivía a cuatro cuadras, así que fui a buscar a Leonor”.

El trabajo compartido, la familia y el vínculo que construyeron Antonio Grimau y Leonor Manso

La reacción de Leonor Manso, según relató Antonio Grimau, fue de sorpresa. “Ella estaba en casa lavando la ropa. Cuando le conté, me dijo: ‘¡Vos estás loco! Mirá lo que estoy haciendo’. Le pedí que se arreglara un poco, y fuimos”, recordó. Una vez dentro del estudio, ocurrió algo inesperado. “Entramos al estudio, hablé con Pocho, y él avisó que estaba con mi pareja. Moser se dio vuelta, la miró y dijo: ‘Queda contratada’. No hizo prueba de cámara”. Las palabras del actor en la entrevista dejaron entrever que allí inició la carrera de la artista.

Leonor Manso

Aquella circunstancia marcó también una etapa importante en la vida de ambos. Mientras desarrollaban sus carreras, construyeron una relación que se extendió durante casi una década. Al recordar esos años, el actor resumió esa experiencia con una frase breve: “Fue una linda historia de amor”. En la misma conversación recordó además el buen recorrido que tuvo aquella producción donde ambos dieron sus primeros pasos dentro de la televisión y cómo esos proyectos abrieron nuevas oportunidades laborales.

La relación de Antonio Grimau y Leonor Manso también estuvo atravesada por un momento difícil vinculado a la familia que formaron. La pareja tuvo un hijo, Lucas, quien falleció en febrero de 2010 a causa de un paro cardíaco en el Hospital Fernández. Aunque para entonces ambos ya habían tomado caminos distintos en el plano sentimental, continuaron manteniendo una relación basada en el respeto y el acompañamiento. Ese episodio quedó como uno de los acontecimientos más significativos de sus vidas, dentro de una historia que los había unido desde los inicios de sus carreras.

Antonio Grimau

Antonio Grimau y Leonor Manso fueron protagonistas de una historia que comenzó durante sus años de formación artística y continuó mientras consolidaban sus trayectorias dentro del espectáculo. A lo largo del tiempo compartieron experiencias, la llegada de un hijo y situaciones que mantuvieron el contacto entre ambos aun después del final de la relación sentimental, conformando un capítulo importante en la vida de los dos actores.

VDV