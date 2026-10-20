Oriana Sabatini sorprendió con sus cambios de look y mostró su costado más versátil: “Jugando a ser muchas”

Oriana Sabatini sabe perfectamente cómo captar la atención de sus seguidores y mantenerla siempre alerta ante cada movimiento en su perfil oficial. Entre su intensa rutina familiar junto a su esposo, Paulo Dybala, y la tarea de la crianza de su pequeña hija Gia, la joven encuentra siempre espacios necesarios para volcar su costado artístico más puro. Esta tarde, la influencer publicó un álbum fotográfico donde demostró, una vez más, que la versatilidad forma parte de su sello personal.

Oriana Sabatini sorprendió con diferentes looks de pelo mediante pelucas

Con un enfoque totalmente camaleónico, decidió mostrar distintas versiones de sí misma a través del uso estratégico de pelucas, un recurso práctico, creativo y muy divertido que le permite transitar por universos estéticos totalmente opuestos sin comprometer su cabello natural. La artista, quien transita un gran presente profesional combinando con destreza facetas como la música y la escritura, acompañó las postales con una frase contundente que resume el espíritu del concepto: “Jugando a ser muchas”. Este guiño confirma que la moda y la caracterización son herramientas clave de su expresión, algo que ya demostró el mes pasado cuando revolucionó la web con un drástico cambio de estilo que luego aclaró que se trataba de una peluca.

Oriana Sabatini: De los años 50 al glamour gótico

Entre las opciones que eligió Oriana Sabatini para esta impecable producción fotográfica destaca una apuesta muy audaz por el cabello rubio claro, con ondas marcadas y volumen que evoca de inmediato el glamour clásico de las divas de Hollywood de mediados del siglo pasado, con guiños claros a la estética sofisticada de los años 50. Este look resalta sus rasgos con elegancia y aporta una luminosidad especial a su rostro.

Oriana Sabatini apostó al rubio con ondas marcadas

En la misma línea de transformación estética, otra de sus grandes apuestas incluye una cabellera castaña oscura, extralarga y con una textura completamente ondulada, un estilo teatral que nos transporta de manera directa a la intensidad de los años 70 y a la atmósfera de las heroínas del cine de terror clásico o de las novelas góticas, otorgándole un aire sumamente magnético, enigmático y misterioso.

Oriana Sabatini con melena oscura frizada XL

Oriana Sabatini: Del grunge noventoso a la frescura pop y urbana

Para continuar con este atractivo recorrido visual, Oriana Sabatini apostó por un corte carré oscuro acompañado de un flequillo recto y denso, una opción que recuerda de inmediato a las tendencias desenfadadas de los años 90 y a la estética urbana característica del movimiento grunge. Este look más juvenil resalta su mirada profunda y aporta una generosa cuota de rebeldía al repertorio general.

Oriana Sabatini con pelo carré con flequillo

Asimismo, dentro de ese mismo carrusel de imágenes, sumó un estilo de melena rubia de ondas suaves que remite directamente a la estética pop de principios de los 2000, junto con una versátil variante de cabello corto, desalineado y con efecto húmedo combinada con una campera de cuero que emula con precisión la impronta rockera de los años 80. Con cada una de estas cinco propuestas tan cuidadas, Oriana demuestra que el juego constante de identidades le sienta sumamente cómodo y que disfruta explorando facetas completamente distintas para entretener a su público.

Oriana Sabatini con el pelo largo y rubio

¿Cuál será el elegido de Oriana Sabatini para el cambio definitivo?

Tras este desfile de personajes y décadas que cautivó a miles de usuarios en las redes sociales, queda instalada una gran duda entre sus fanáticos más fieles. Si bien las pelucas le permiten jugar de manera temporal a ser una persona diferente cada día mientras equilibra sus compromisos familiares y laborales, la pregunta sobre si en algún momento se animará a dar el salto definitivo hacia alguno de estos impactantes estilos en la vida real sigue abierta y latente.

Oriana Sabatini con pelo castaño claro y efecto wet

Por ahora, Oriana Sabatini prefiere mantener el misterio intacto y disfrutar de su gran abanico de posibilidades, dejando abierta la puerta para descubrir con qué nueva y creativa sorpresa nos deslumbrará en su próxima publicación digital.