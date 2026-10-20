Así fueron los looks de Luisana Lopilato y Michael Bublé para una gala solidaria en Los Ángeles

Luisana Lopilato y Michael Bublé fueron parte de la gala del Hospital de Niños de Los Ángeles, donde se convirtieron en una de las parejas más elegantes de la noche con dos apuestas de estilo que no pasaron inadvertidas. La encargada de mostrar sus looks en detalle fue la modelo mediante sus redes sociales.

Luisana Lopilato y Michael Bublé deslumbraron con sus looks en una gala muy especial

Luisana Lopilato y Michael Bublé dijeron presente en la gala aniversario del Hospital de Niños de Los Ángeles y se destacaron con sus elecciones de estilo. La pareja logró llevarse todas las miradas y cosechar en las redes sociales una lluvia de corazones.

Para la ocasión, la actriz lució un vestido largo de silueta sirena en verde oliva, con breteles finos y un escote en V profundo que aportó sensualidad al diseño. La pieza se distinguió por sus bordados florales, realzados con lentejuelas y aplicaciones de pedrería en tonos plateados y dorados, que crearon un efecto luminoso y elevaron la propuesta.

Los looks de Luisana Lopilato y Michael Bublé para una gala solidaria en Los Ángeles

En cuanto al beauty look que acompañó su vestido, la actriz llevó el cabello recogido en un rodete bajo de acabado relajado, con algunos mechones sueltos alrededor del rostro. El maquillaje, de impronta natural, puso el foco en una piel luminosa, mientras que la manicura en rojo intenso sumó un toque de color al conjunto.

Michael Bublé, por su parte, acompañó a su esposa con un estilismo clásico de etiqueta. El cantante canadiense eligió un traje negro con camisa formal y corbata al tono, una combinación atemporal que completó con zapatos de vestir acharolados y de punta levemente afinada. Su apuesta se destacó por la sobriedad de las prendas y una elegancia que dejó todo el protagonismo a Luisana Lopilato con su impactante vestido verde oliva.

Los looks de Luisana Lopilato y Michael Bublé para una gala solidaria en Los Ángeles

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi siete millones de seguidores, la artista compartió fotos y videos de la noche, en los que mostró los estilismos elegidos para la ocasión. A las pocas horas, sus seguidores dejaron sus "likes" y cientos de mensajes con elogios y palabras de admiración para ambos.

De esta manera, los looks se destacaron por ser dos apuestas de estilo que combinaron elegancia y sofisticación. Sin embargo, quien se llevó toda la atención fue la artista con un impactante diseño en color verde oliva y detalles bordados en tonalidades plateada y dorada.

Luisana Lopilato habló de su momento más difícil: "Hay heridas que sanan, pero dejan huellas para siempre"

Luisana Lopilato acompañó la publicación de Instagram, donde muestra los looks elegidos junto a Michael Bublé, con un emotivo mensaje en el que recordó el problema de salud que atravesó Noah, su hijo mayor. "Hay noches en las que el corazón vuelve a lugares que uno nunca olvida…", comenzó con profunda emoción.

Y contó qué sensaciones le produjo estar presente en la gala anual del Hospital de Niños de Los Ángeles: "Estar sentada en la gala del Hospital de Niños de Los Ángeles, compartiendo una mesa con médicos y enfermeras que alguna vez nos sostuvieron cuando nuestro mundo parecía derrumbarse, fue una emoción difícil de explicar".

Luisana Lopilato y Michael Bublé en la gala del Hospital de Niños de Los Ángeles

Luego, mencionó a su esposo y se refirió a la dolorosa experiencia familiar que marcó sus vidas. "Ver a @michaelbuble subir al escenario a cantar, lo miré y pensé en todo lo que habíamos vivido… Entre tantas personas, solo él y yo sabíamos lo que nuestros corazones estaban sintiendo". Y agregó: "Porque hay heridas que sanan, pero dejan huellas para siempre. El dolor cambia con los años, pero nunca se olvida. Se transforma en una manera diferente de amar, de agradecer y de mirar la vida".

Por último, Luisana Lopilato expresó agradecida: "Esa noche volví a recordar que, incluso cuando sentíamos que no podíamos más, Dios nunca nos soltó la mano. Nos rodeó de personas que fueron sus manos, sus abrazos y su amor en nuestros momentos más oscuros. Gracias, Dios, por la vida, por la esperanza y por cada ángel que pusiste en nuestro camino".