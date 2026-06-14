Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

El youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, murió tras un brutal choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. El creador de contenido argentino falleció a los 23 años en un trágico episodio que también dejó otras cinco víctimas fatales.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a despedirlo en las distintas plataformas donde había construido una importante comunidad de más de dos millones de suscriptores durante los últimos años.

El youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi

Quién era Gaspi Prim, el youtuber argentino que murió tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores digitales argentinos. Alcanzó la popularidad cuando tenía 17 años gracias a sus videos en YouTube y redes sociales, donde desarrolló un estilo propio basado en entrevistas espontáneas realizadas en la vía pública.

Con un humor irreverente, preguntas inesperadas y situaciones descontracturadas, logró captar la atención de millones de usuarios. Su saludo característico y la naturalidad con la que interactuaba con desconocidos se transformaron en una de sus marcas registradas.

Gaspi tenía más de 2 millones de seguidores

A medida que su contenido comenzó a viralizarse, Gaspi amplió su presencia en distintas plataformas digitales y reunió una comunidad de seguidores que acompañaba cada una de sus publicaciones. Su crecimiento lo llevó a convertirse en uno de los influencers argentinos más populares entre el público joven.

Durante los últimos años, el joven de 23 años consolidó su nombre dentro del universo digital gracias a una propuesta diferente, basada en el humor callejero y las reacciones espontáneas de las personas que participaban de sus videos.

Cómo fue el accidente aéreo en el que quedó involucrado Gaspi

El trágico accidente ocurrió este domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire por causas que aún son materia de investigación. Según informaron las autoridades brasileñas, el impacto provocó la caída de ambas aeronaves y dejó un saldo de seis víctimas fatales.

Así quedó uno de los helicópteros involucrados en el accidente

Tras la colisión, uno de los helicópteros se incendió al impactar contra el suelo, generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Entre las víctimas se encontraban Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, pilotos y otros integrantes de la industria del entretenimiento. Mientras avanzan las pericias para esclarecer lo ocurrido, la noticia generó conmoción tanto en Argentina como en el exterior por la relevancia pública de algunas de las personas involucradas.