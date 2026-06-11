Valeria Mazza brilló en Madrid con un maxivestido floreado y reafirmó una de las tendencias más importantes del año

Valeria Mazza volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes referentes de estilo de habla hispana. En esta oportunidad, la modelo dijo presente en Madrid para celebrar el 45° aniversario de Lola Casademunt, la reconocida firma española que reunió a invitados del mundo de la moda, celebridades e influencers en una exclusiva velada.

Valeria Mazza en Madrid

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, su elección de vestuario no pasó desapercibida. Lejos de apostar por un diseño clásico o minimalista, Valeria Mazza se inclinó por una propuesta femenina y elegante que confirmó el regreso de los vestidos estampados de inspiración romántica, una tendencia que promete ganar protagonismo durante los próximos meses.

El maxivestido romántico con sello veraniego de Valeria Mazza

Para la celebración, Valeria Mazza eligió un maxivestido confeccionado en una tela liviana que aportaba movimiento y fluidez. El diseño destacaba por su estampado de flores en tonos rosa, coral, fucsia y toques de naranja sobre una base clara, una combinación que aportaba luminosidad al conjunto.

Uno de los detalles más llamativos de la pieza fue su profundo escote en V, que se extendía hasta la cintura y sumaba una dosis de sensualidad perfectamente equilibrada por la delicadeza del estampado floral. Además, el diseño incorporaba un cuello halter con tirantes finos que dejaban los hombros al descubierto, estilizando la silueta y reforzando el espíritu sofisticado del look.

La tendencia que promete dominar la temporada

Más allá de la elegancia característica de Valeria Mazza, el estilismo dejó entrever una de las tendencias que ya comienza a imponerse en las pasarelas y eventos internacionales: el regreso de los vestidos largos con estampados florares. Este tipo de diseños combinan comodidad, movimiento y un aire romántico que los convierte en una opción ideal tanto para celebraciones como para eventos al aire libre.

Valeria Mazza en Madrid

La modelo completó su apuesta con varias cadenas doradas superpuestas que acompañaban el escote sin restarle protagonismo al vestido. El cabello, con ondas suaves y naturales, y un maquillaje luminoso terminaron de construir una imagen fresca, elegante y relajada. Así, una vez más, Valeria Mazza demostró que la elegancia no necesita excesos y que los estampados florales reinterpretados en clave moderna seguirán ocupando un lugar privilegiado dentro del universo de la moda.