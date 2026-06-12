La salida de amigas de Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl en la noche de Buenos Aires

Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl compartieron una salida nocturna en Buenos Aires que combinó estilo y gastronomía en un entorno sofisticado. La velada se desarrolló en un espacio pensado para integrar cocina y estilo, donde cada detalle del ambiente reforzó la idea de una experiencia distinta. La presencia de las tres figuras aportó un toque especial a la noche.

Los increíbles looks de Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl para vivir una exclusiva salida en Buenos Aires

La noche porteña volvió a reunir a tres figuras reconocidas del espectáculo, como lo son Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. Las amigas disfrutaron de una velada distinta en una nueva edición de ODA, el ciclo gastronómico exclusivo que se desarrolla en Costa 7070, el multiespacio de Costanera Norte. Este concepto propone explorar un único ingrediente en cada edición, con menús temáticos diseñados en colaboración con chefs invitados.

Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl | Crédito: PRENSA

Durante la velada, la modelo optó por un traje en tono marrón que resaltó por su sobriedad y coordinación. El conjunto se completó con un bolso de estampado animal y zapatos a juego, logrando una estética equilibrada y precisa. La elección de accesorios reforzó la idea de un look pensado en detalle, donde cada pieza se integró de manera armónica. El resultado fue un estilo clásico con un toque distintivo que acompañó perfectamente la ocasión.

Por su parte, Susana Giménez se declinó por un look en negro que se destacó por su versatilidad. Llevó un abrigo largo con diseño estampado que aportó textura y contraste, acompañado por zapatillas oscuras que sumaron comodidad sin perder elegancia. Su cabello suelto y largo en rubio completó la propuesta, transmitiendo naturalidad y coherencia con el conjunto.

Susana Giménez | Crédito: PRENSA

Además, Evelyn Scheidl no perdió oportunidad para lucir un increíble atuendo con una combinación clásica en blanco y negro. Llevó un suéter negro sobre camisa blanca, pantalón negro y un collar con dije que aportó un detalle sutil. La elección de prendas simples y bien coordinadas reflejó un estilo atemporal, ideal para una salida nocturna. El conjunto se presentó como una propuesta clara y precisa, donde la sobriedad se convirtió en el eje central.

La exclusiva experiencia que vivieron Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl

El encuentro de Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl se dio en un ambiente elegante, con iluminación cálida y detalles que refuerzan la idea de un espacio pensado para disfrutar de la gastronomía en compañía. Este restaurante se consolidó como uno de los lugares más destacados de la ciudad, ofreciendo propuestas que integran innovación y tradición. En este marco, la presencia de las artistas aportó un toque especial a la velada, mostrando cómo la cocina puede convertirse en un punto de encuentro.

Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl | Crédito: PRENSA

ODA se caracteriza por ofrecer un menú temático en cada edición, explorando un ingrediente desde distintas perspectivas. La propuesta incluye platos diseñados por Pedro Bargero junto a chefs invitados, además de cócteles creados por Inés de los Santos. Este concepto busca que cada encuentro sea distinto, generando una experiencia que combina innovación culinaria con un ambiente cuidado.

En esta nueva edición en Costa 7070, se reunieron figuras como Felicitas Pizarro, Santiago Giorgini, Bárbara Diez y Rocío Pardo. Mientras se mantiene alejada de la pantalla, Susana Giménez volvió a elegir esta propuesta gastronómica, en un espacio que ya se perfila como uno de sus lugares habituales para compartir sus encuentros en la ciudad. Se la vio disfrutando la noche con sus amigas Teresa Calandray y Evelyn Scheidl, en un clima distendido y cercano.

Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl | Crédito: PRENSA

Susana Giménez, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl compartieron una salida nocturna en Buenos Aires que reflejó la combinación de estilo personal y propuestas gastronómicas en un entorno moderno. La velada se desarrolló en un espacio cuidado, donde la cocina y el diseño se integraron de manera natural con la dinámica social. La presencia de las tres figuras aportó un matiz especial a la noche, mostrando cómo la ciudad continúa ofreciendo experiencias que reúnen moda y gastronomía.

VDV