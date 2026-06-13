El reencuentro de Lucía Galán con Alberto Hazan en Madrid a 20 años de su divorcio

Lucía Galán atraviesa días de emoción y orgullo. La cantante del dúo Pimpinela protagonizó un reencuentro que conmovió a sus seguidores en redes sociales. En un contexto de celebración familiar en Madrid, Lucía se reunió con Alberto Hazan, padre de su única hija, Rocío, con motivo de la graduación de la joven. Tal como se observa en la imagen, la joven compartió una historia donde se los ve a los tres muy unidos, con un mensaje claro: "¡Y llegó el padre para la graduación!". La foto captura un instante de armonía y complicidad que demuestra, una vez más, la madurez con la que ambos deciden transitar su vínculo a lo largo de las décadas.

Un camino de logros y celebraciones compartidas

Rocío Hazan vive un presente lleno de éxitos y cambios significativos. Tras haber protagonizado una emotiva boda meses atrás —un evento que unió a la familia en una celebración inolvidable—, ahora suma un nuevo hito a su recorrido personal: su graduación como psicóloga. La joven, que siempre cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, ve coronado su esfuerzo académico con este título que la habilita para comenzar su ejercicio profesional. La presencia de Lucía y Alberto en Madrid no es casual; ambos buscan estar cerca en los momentos que definen la carrera de su hija, demostrando que, a pesar de las trayectorias individuales, el apoyo hacia Rocío es una prioridad absoluta que los mantiene alineados.

Alberto Hazan y su hija en el día de su boda

Un vínculo inquebrantable que trasciende los años

La historia de Lucía Galán y el empresario Alberto Hazan constituye un capítulo singular en la vida personal de la artista. Tras casarse en 1996, la pareja apuesta por formar una familia y, un año después, llega Rocío, el motor de sus vidas. Aunque el matrimonio llega a su fin en 1999, apenas tres años después de la boda, el punto final no marca una distancia definitiva en el plano humano. Por el contrario, ambos eligen priorizar el bienestar emocional de su hija, construyendo una relación cimentada en el respeto mutuo y una comunicación constante que perdura a través de los años.



Esta dinámica de familia ensamblada y funcional no es una novedad para el público que sigue de cerca la vida de la intérprete. Lucía siempre destaca la importancia de mantener acuerdos claros para la crianza, algo que logran sostener con naturalidad. Esta visión positiva se ve reflejada en eventos tan significativos como la boda de Rocío y esta reciente graduación, donde la expareja coincide con total soltura. La estructura familiar permanece firme, más allá de los cambios en los estados civiles.

El orgullo de padres presentes

Para Rocío, tener a sus padres presentes en un momento tan relevante como su graduación en tierras españolas representa un regalo de enorme valor. La joven, quien desarrolla gran parte de su vida y estudios en el exterior, valora profundamente el acompañamiento de Lucía y Alberto. A pesar de la distancia física que a veces impone la vida profesional de la cantante, ellos nunca dejan de estar cerca cuando las metas familiares lo requieren. La postal madrileña, donde se los ve a los tres sonrientes, funciona como una radiografía de una relación sana y sin cuentas pendientes.

La historia de instagram del reencuentro de Lucía Galán y Alberto Hazan.

Este tipo de gestos confirman que el afecto se transforma y perdura bajo nuevas formas. Para Lucía Galán, estos momentos íntimos refuerzan su mensaje constante: la familia es el pilar central y el diálogo es la herramienta clave para el bienestar. Con esta nueva imagen, Lucía, Alberto y Rocío celebran no solo la obtención del título de psicóloga, sino también el éxito de una estructura vincular que, a dos décadas de aquel divorcio, prioriza la unión y el crecimiento por sobre todas las cosas.