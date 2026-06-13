Entramos al nuevo comedor de Pampita: estilo rústico, living integrado y con la alfombra que es tendencia

A mediados de febrero de este año, Carolina “Pampita” Ardohain decidió mudarse tras el robo que sufrió en su vivienda de Barrio Parque. Según trascendió, se instaló en un exclusivo petit hotel de estilo francés de casi mil metros cuadrados, ubicado en la misma zona. Además, tomó medidas legales para evitar que la prensa difundiera imágenes del frente de la propiedad. Sin embargo, en distintas ocasiones se conocieron algunos detalles de la decoración elegida para su nuevo hogar. Esta vez, salieron a la luz imágenes del comedor de estilo rústico, integrado al living, donde una imponente alfombra se convierte en la gran protagonista del espacio y refleja una de las tendencias más buscadas.

Así es el comedor rústico de Pampita

A través de una publicación en la que fue etiquetada, Pampita dejó al descubierto algunos detalles del diseño que eligió para su nuevo hogar. En las imágenes se aprecia un ambiente amplio y luminoso, potenciado por grandes ventanales con aberturas de estilo industrial que permiten el ingreso de abundante luz natural. Las mismas cuentan con cortinas traslúcidas, generando una barrera visual entre el interior y el exterior. Para su casa, apostó por una paleta de colores claros, suaves y luminosos que transmite armonía y permite que las texturas cobren especial protagonismo.

Pampita | Instagram

En ese contexto, la alfombra de fibras naturales se integra armónicamente, aportando calidez, carácter y una elegancia sutil que completa la estética del ambiente. Más allá de su atractivo visual, esta pieza también se destaca por su practicidad. Esta propuesta textil combina diseño, confort y funcionalidad, pensada para acompañar la vida cotidiana sin resignar estilo.

Sin embargo, la gran protagonista del espacio es una extensa mesa maciza laqueada en tono marrón claro, que se convierte en el eje central de la decoración. A su alrededor se distribuyen ocho sillas de diseño curvo en color blanco, con delicadas patas de madera que aportan equilibrio y calidez al conjunto. Del otro lado, se destaca un amplio sillón total white repleto de almohadones, que suma confort y refuerza la sensación de amplitud y luminosidad que se traza en todo el ambiente.

El comedor rústico de Pampita | Instagram

Las lámparas glam que resaltan el comedor de Pampita

Además de crear un ambiente funcional con una marcada estética natural chic, Pampita incorporó tres imponentes lámparas colgantes confeccionadas en fibras naturales teñidas de negro. Estas piezas se convierten en uno de los puntos focales del comedor, aportando textura y personalidad al conjunto. El tono oscuro de las luminarias genera un atractivo contraste con la paleta clara que domina el espacio y dialoga visualmente con las aberturas negras de los ventanales. Al mismo tiempo, su iluminación cálida contribuye a crear una atmósfera acogedora y elegante.

A lo largo de los años, la conductora mantuvo una estética coherente, basada en materiales naturales, líneas simples y una paleta equilibrada que se adapta a cada mudanza sin perder su impronta. Esa “identidad itinerante”, como la definen quienes siguen su estilo, logra trasladarse de un espacio a otro manteniendo armonía y personalidad, pensando ambientes ideales para sus hijos, pero siguiendo las tendencias actuales.

Pampita | Instagram

Pampita vuelve a imponer su sello personal, esta vez a través de la decoración de su hogar. La elección de materiales naturales, líneas simples y una estética sofisticada refleja algunas de las tendencias que ganan protagonismo esta temporada. Así, la modelo demuestra que su estilo trasciende la moda y se proyecta también en los ambientes que habita. Al parecer, cada elemento fue pensado para combinar elegancia, confort y personalidad, logrando un equilibrio atemporal donde el diseño y el buen gusto se hacen presentes en cada rincón.