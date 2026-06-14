El descargo de Juana Tinelli tras denunciar por violencia de género a su exnovio: "Fui una piba pidiendo ayuda"

Juana Tinelli rompió el silenció tras denunciar que su exnovio, Bautista Cuiña, le dio una trompada en un boliche de la Costanera porteña. En la madrugada de este domingo 14 de junio, la hija de Marcelo Tinelli publicó un descargo a través de sus historias de Instagram, donde habló sobre las críticas que recibió y los momentos de vulnerabilidad que vivió.

Juana Tinelli y su exnovio, Bautista Cuiña

El descargo de Juana Tinelli tras denunciar por violencia de género a su exnovio

A través de su descargo en Instagram, Juana Tinelli apuntó contra quienes opinan sobre la vida de los demás a partir de lo que ven en "un video de 15 segundos". "Quieren saber la verdad, pero no quieren saber una mier... Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen", escribió al comienzo de su mensaje.

A lo largo del posteo, la modelo cuestionó la rapidez con la que en las redes sociales y los medios dieron diagnósticos sobre la salud mental. "Vale que todo un país te diagnostique desde un video de quince segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, que sos victimaria", expresó.

El descargo de Juana Tinelli

En otro tramo del texto, la influencer realizó una autocrítica sobre distintas situaciones que atravesó en los últimos años y reconoció: "Yo también me equivoqué. La cag... mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón. Me arrepentí. Lloré. Me dio vergüenza. Me quise esconder. Me odié un poco también".

Sin embargo, fue el cierre de su publicación el que más repercusión generó entre sus seguidores. Con su mensaje, Juana Tinelli dejó entrever el dolor que atravesó durante este tiempo y cómo transitó algunas de las situaciones más complejas de su vida: "Pero también fui una piba pidiendo ayuda".

Bautista Cuiña - Juana Tinelli

Qué pasó entre Juana Tinelli y Bautista Cuiña

Según consta en el parte policial, el episodio habría ocurrido durante la madrugada del viernes 12 de junio en un restaurante de Costanera Norte, donde Juana Tinelli y Bautista Cuiña tuvieron una discusión. La hija de Marcelo Tinelli aseguró haber recibido un golpe en el rostro y realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia.

A partir de entonces, el caso generó una fuerte repercusión mediática. Mientras la investigación continúa su curso, familiares y allegados comenzaron a pronunciarse públicamente. Julieta Cuiña, madre de Bautista, defendió a su hijo en una entrevista con LAM (América TV) y cuestionó duramente a Paula Robles. En medio de ese clima de exposición y debate público, la modelo eligió expresarse a través de sus redes sociales con un extenso mensaje en el que habló del dolor, las críticas y la necesidad de pedir ayuda.