Barby Franco mostró el cuarto de juegos de Sarah Burlando: árboles, rincón de arte y unicornio Montessori

Desde que nació su hija, Barby Franco está pendiente de todas las necesidades para su hija Sarah Burlando. En este marco, la modelo compartió en su cuenta personal de Instagram una postal en la que dejó ver cómo diseñó el cuarto de juegos de la pequeña, un espacio que combina árboles, arte y unicornio montessori.

Así es la habitación de juegos de Sarah Burlando, la hija de Barby Franco

A través de sus historias de 24 horas, Barby Franco compartió una postal que derritió a todos sus seguidores. En la toma se la ve a Sarah Burlando concentrada en una actividad artística, sentada frente a una pequeña mesa de madera adaptada a su tamaño luciendo un pintor estilo chaleco a cuadrillé en tono azul y bolados en los hombros. Con acuarelas, hojas tamaño A4, fibras, lápices de colores, acuarelas y pinceles a su alcance, la niña disfruta de un espacio pensado para estimular su imaginación y su autonomía.

Barby Franco y Sarah Burlando | Instagram

Este rincón destinado al arte ocupa un lugar central en el ambiente. Todo está organizado a una altura accesible para la pequeña, siguiendo una dinámica que fomenta la exploración libre y el desarrollo de la motricidad fina. En este marco, la influencer también dejó al descubierto la ambientación que pensó para la pieza, inspirada en un bosque. Las paredes cuentan con ilustraciones de árboles de troncos marrones y blancos con copas frondosas verdes, pájaros, búhos y pequeños animales que aportan un guiño infantil. A esto se suman hojas artificiales colgantes que descienden desde el techo, recreando la sensación de estar inmerso en un espacio natural combinado con lo lúdico.

Además de la decoración temática, el cuarto reúne una gran variedad de juguetes y propuestas recreativas. Entre ellos se destacan un unicornio de montar de estilo Montessori, una casita de juegos, muñecas, cochecitos, disfraces y canastos repletos de accesorios. Cada rincón ofrece diferentes propuestas de entretenimiento y aprendizaje.

El cuarto de juegos de Sarah Burlando | Instagram

El refugio soñado de Sarah Burlando

Otro de los detalles que llamó la atención del cuarto de juegos de Sarah Burlando fue la presencia de un pequeño tobogán de interior y alfombras ilustradas con animales y colores primarios. Estos elementos no solo aportan diversión, sino que también crean un ambiente seguro y confortable para que la niña pueda jugar libremente sin riesgo a lastimarse con las superficies duras. El piso de madera y la amplitud del espacio contribuyen a generar una ambiente acogedor y funcional.

Ante la gran cantidad de juegos infantiles distribuidos, también se destaca la presencia de un amplio ventanal ubicado en uno de los laterales del cuarto, que permite el ingreso de abundante luz natural y aporta una sensación de amplitud y calidez al espacio.

No es la primera vez que la pareja de Fernando Burlando muestra el cuarto de juegos de su hija. Sin embargo, con el paso de los años fue incorporando nuevos elementos y adaptando distintos sectores a las necesidades de Sarah, sin perder la esencia del diseño original. La temática inspirada en un bosque continúa siendo la protagonista, con árboles, animales del zool y detalles decorativos de estilo natural que se mantienen como un sello distintivo de la habitación.

Sarah Burlando | Instagram

El cuarto de juegos de Sarah Burlando refleja una combinación de creatividad, confort y estímulos pensados para acompañar el desarrollo de la pequeña, convirtiéndose en uno de los espacios más atractivos de su hogar. Así, Barby Franco va siguiendo de cerca el crecimiento de su heredera mientras suma elementos ideales para fomentar la imaginación y la autonomía en la primera infancia.