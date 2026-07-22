“Mala mía”: Rosalía respondió y pidió disculpas por su posteo sobre Argentina

En una era digital en la que los artistas son observados de cerca por sus seguidores, cualquier reacción, gesto o publicación puede convertirse en el disparador de una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales. Eso fue lo que ocurrió con la cantante española Rosalía, quien quedó en el centro de la polémica luego de repostear un video de la influencer Mia Khalifa en el que interpretaba un fragmento de la canción La Perla, con un tono irónico y una referencia al seleccionado argentino, tras la victoria de España en la final del mundial.

El gesto de Rosalía que generó repudio en redes sociales

Tras la consagración de España en la Copa del Mundo, la creadora de contenido Mía Khalifa publicó un video en su perfil de TikTok desde el balcón de su departamento en Nueva York en el que lanzó duras críticas contra los argentinos. Para ello, utilizó un fragmento de una canción de Rosalía con una letra que apunta directamente contra el país: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, junto con la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

Rosalía | Instagram

En medio de la ola de festejos y publicaciones en redes sociales, la artista nacida en Barcelona decidió compartir este clip, lo que generó el malestar de numerosos fanáticos argentinos, quienes apuntaron directamente contra ella. Decenas de comentarios cargados de enojo, indignación y rechazo llegaron hasta la intérprete, cuestionando la difusión del video.

Ante la repercusión negativa, la solista decidió dar marcha atrás y, junto con Khalifa, eliminó rápidamente la publicación, aunque para entonces las capturas de pantalla ya circulaban masivamente en la web. Sin embargo, esto no logró frenar la situación y generó un fuerte debate entre los seguidores argentinos, que expresaron su descontento por el contenido del posteo y hasta algunos comenzaron a gestar una campaña para devolver las entradas de los cuatro shows que va a brindar en el Movistar Arena el próximos 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Cabe destacar que las entradas se encontraban agotadas desde el año pasado, por lo que, tras este acontecimiento, se habilitaron nuevamente algunos lugares disponibles. Por su parte, el club de fans Moto Mami de Rosalía en Argentina decidió emitir un comunicado en respaldo de la artista: “Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas. Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio”.

La respuesta de Rosalía y el pedido de disculpas a los fanáticos argentinos

Tras el gran revuelo generado en redes y las opiniones divididas entre sus fanáticos, Rosalía rompió el silencio y se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram con un pedido de disculpas. “Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la artista en sus historias de 24 horas, mientras de fondo se podía observar la bandera argentina. Minutos después, publicó un corazón rojo en cuyo interior expresó: “Solo tengo amor por Argentina”.

El pedido de disculpas de Rosalía | Instagram

Todo este hate se generó luego de la reacción de los argentinos ante la denominada “campaña antia-argentina”, iniciada por Samuel L. Jackson, y las acusaciones de racismo contra nuestro país, que desataron una fuerte respuesta por parte de los cibernautas.

La polémica adquiere una dimensión particular debido al fuerte vínculo que logró construir con el público argentino en los últimos años. La intérprete española visitó el país en distintas ocasiones, formó parte de dos ediciones del Lollapalooza Argentina, ofreció shows propios con localidades agotadas y, durante la presentación de su nuevo material de su álbum LUX, recorrió Buenos Aires con presentaciones, incluso, en la cancha de Boca Juniors.

El pedido de disculpas de Rosalía | Instagram

Mientras la polémica continúa generando repercusiones entre sus seguidores, Rosalía busca transmitir calma y reivindicar su accionar con un pedido de disculpas y reafirmar la cercanía que históricamente mantuvo con Argentina. la eliminación del clip estuvo directamente relacionada con la fuerte reacción y el masivo rechazo que generó entre sus fanáticos argentinos.