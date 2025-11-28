Tras aterrizar en Buenos Aires con motivo de sus compromisos profesionales, Rosalía dejó a todos boquiabiertos no solo por su presencia, sino también por su elección de vestuario en el concierto de Cindy Cats en el estadio Ferro. La cantante española, siempre vanguardista, apostó por un look que combinó sensualidad, sofisticación y un guiño a la irreverencia que la caracteriza.

La artista lució un jersey negro de botones, llevado semi abierto, dejando entrever su abdomen y aportando un toque de desenfado chic. Lo acompañó con una falda negra con tablas, que añadió volumen y movimiento a su conjunto, manteniendo una armonía monocromática elegante y atrevida. Sin embargo, lo que realmente coronó su estilismo fueron sus gafas negras oscuras, que le dieron un aire misterioso, y un pañuelo blanco a modo de “hábito de monja”, que cubría su larga cabellera, convirtiéndose en el accesorio estrella que transformó su outfit en una declaración de estilo.

Desde su ubicación en la platea VIP del estadio, Rosalía disfrutó del espectáculo con entusiasmo, aplaudiendo y mostrando su gratitud hacia los músicos y la banda local. Su llegada fue un momento sorpresa para los asistentes, quienes no dudaron en ovacionarla y llenarla de cariño. A pesar de su reciente aterrizaje en la ciudad, la cantante se mostró cercana y emocionada, consolidando nuevamente su conexión con el público argentino.

Este look demuestra que Rosalía no teme experimentar con la moda y combinar elementos contrastantes: la sobriedad del negro, la audacia de un jersey semi abierto y la pureza simbólica del pañuelo blanco. Un estilismo que, como su música, desafía las expectativas y refuerza su estatus de icono global.

El cambio total de Rosalía tras LUX

Desde el lanzamiento de LUX, Rosalía no solo ha sorprendido con su música, sino también con un giro notable en su estilo personal. La cantante ha comenzado a explorar combinaciones que mezclan sofisticación, simbolismo y un toque de irreverencia, dejando atrás algunos de los looks más convencionales de etapas anteriores.

Prendas monocromáticas, accesorios llamativos y guiños teatrales —como el pañuelo a modo de “hábito de monja” que lució en Buenos Aires— reflejan su interés por fusionar moda y performance, convirtiendo cada aparición pública en una extensión visual de su obra artística. Este cambio demuestra que, al igual que su música, su vestuario busca provocar, inspirar y comunicar, consolidando su posición como referente global tanto en la música como en la moda.