Wanda Nara le respondió a la China Suárez y lanzó una frase letal: “Al lado tuyo se hundieron todos”

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Después de que la actriz compartiera una serie de historias con indirectas y críticas hacia la conductora de MasterChef Celebrity, la empresaria respondió con un extenso y contundente descargo. A través de varios posteos, apuntó directamente contra la actual pareja de Mauro Icardi, hizo referencia a cuestiones económicas y personales y volvió a cuestionar la difusión del video de su cruce en la Casa de los Sueños.

Wanda Nara lanzó un duro descargo contra la China Suárez

El duro descargo de Wanda Nara contra la China Suárez

Uno de los mensajes más fuertes comenzó con una frase que no dejó dudas sobre a quién estaba dirigido: “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”. En ese mismo texto, Wanda Nara hizo referencia a una supuesta operación inmobiliaria vinculada con la propiedad de San Jorge y a un pedido de dinero para mudarse a Turquía. También lanzó una provocación sobre la situación económica de la actriz: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a c... p... como yo, así te va mejor”.

La conductora también vinculó sus críticas con el conflicto familiar y las denuncias que involucran a Mauro Icardi. “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”, escribió. Y cerró ese primer mensaje con otra frase dirigida a Suárez: “Te recomiendo que empieces a c.. p... y los alejes del daño”.

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Wanda Nara le reclamó a la China Suárez que mostrara el video completo

En otra de las historias, Wanda Nara volvió sobre la grabación que se filtró del enfrentamiento que mantuvo con la actriz cuando fue a buscar a su hija a la propiedad de Nordelta. “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”, escribió, en alusión a la versión que había dado sobre el comienzo de la discusión.

Además, cuestionó el lugar que, según ella, ocupa la China Suárez en el conflicto judicial y familiar. “Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo”, expresó, antes de mencionar su presunta participación como testigo y su vínculo con las parejas de otras figuras.

Por último, la influencer hizo referencia al dinero y a la relación de la actriz con el futbolista. “Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”, lanzó. También le dedicó una última frase: “Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella”.

El posteo de la China Suárez que hizo estallar a Wanda Nara

Antes de la respuesta de Wanda Nara, la China Suárez había publicado una serie de historias en Instagram en las que también lanzó duras críticas contra la conductora. Sin mencionarla directamente en todos los mensajes, hizo referencia a su situación económica, su vida personal y el conflicto familiar que involucra a Mauro Icardi.

“Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”, escribió la actriz en uno de los posteos. Además, aseguró que lo que consiguió fue fruto de su propio esfuerzo: “Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años”.

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Con acusaciones cruzadas, referencias a la vida privada y fuertes cuestionamientos sobre el vínculo familiar, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a exponer sus diferencias ante millones de seguidores. Mientras el conflicto con Mauro Icardi continúa su curso en la Justicia, los nuevos posteos sumaron otro capítulo a una disputa que, por ahora, no muestra señales de llegar a su fin.