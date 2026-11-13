Wanda Nara rompió el silencio tras el video de su pelea con la China Suárez: “Parece una emboscada”

Wanda Nara volvió a referirse al conflicto familiar que involucra a sus hijas y a Mauro Icardi, esta vez para dar su versión sobre la polémica generada por la difusión de un video. La conductora cuestionó la manera en que se registró y compartió ese material, y aseguró que las imágenes no reflejaron cómo comenzó la situación. Además, defendió su reacción y sostuvo que actuó desde su lugar de madre.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante una entrevista con SQP (América TV), la conductora de MasterChef Celebrity también explicó por qué decidió recurrir a la Justicia y expresó su preocupación por la exposición de sus hijas. En ese contexto, hizo referencia al vínculo con su expareja, habló sobre las posibilidades de recomponer el diálogo y dejó una frase dirigida a la China Suárez.

La polémica se originó tras la difusión de un video en Puro Show (El Trece), que mostraría un fuerte cruce verbal entre Wanda Nara y la ex Casi Ángeles en la casa de Mauro Icardi, en Nordelta. Según explicó Angie Balbiani en el programa, la discusión se habría producido cuando la conductora fue a buscar a una de sus hijas. En las imágenes no se ve a Wanda, pero su voz se escucha durante el enfrentamiento.

En la grabación, que tiene un encuadre cerrado y no permite reconstruir toda la escena, se escucha a la empresaria lanzar insultos y amenazas contra la actriz. “Yo te mato a palos”, se oye decir a la conductora, mientras que Suárez responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. La difusión del material reavivó el conflicto entre ambas y motivó que Wanda saliera a cuestionar la manera en que se registró y compartió el episodio.

Wanda Nara cuestionó la difusión del video con sus hijas

Al referirse a las imágenes que generaron repercusión, Wanda Nara manifestó que le hubiera gustado que se difundiera el video completo para que pudiera conocerse cómo se había desarrollado la situación: “Ojalá hubiera mostrado el video al completo, porque ahí hubiera quedado expuesta toda la situación como arrancó”, expresó.

Luego, cuestionó la edición del material y consideró que la grabación había sido premeditada: “Yo siento que todo eso, por más que me quieran exponer a mí, habla más del que lo grabó que de la reacción de una mamá a una desesperación de tus propias hijas”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que no esperaba encontrarse con tanta frialdad del otro lado y comparó lo ocurrido con una emboscada: “Cuando lo ves afuera parece una emboscada”.

Por otra parte, la conductora hizo hincapié en que decidió preservar las conversaciones y situaciones privadas que rodean el conflicto. “Yo la verdad que todo lo que pasó, lo preservé, no subí los chats, no publiqué los chats, no subí las declaraciones, no publiqué nada”, explicó. También señaló que su primera presentación judicial tuvo como objetivo pedir protección para su hija. “Fue lo único que yo pedí”, remarcó. Además, manifestó su preocupación por la exposición de las menores y pidió que no se sigan difundiendo situaciones privadas que las involucren, al considerar que no tienen por qué quedar expuestas públicamente.

Wanda Nara habló de su vínculo con Mauro Icardi y lanzó una indirecta a la China Suárez

Durante la entrevista, Wanda Nara también fue consultada sobre la posibilidad de recuperar un buen vínculo con Mauro Icardi. Si bien no descartó que el tiempo pueda modificar el escenario actual, reconoció que no será sencillo: “Yo estuve 12 años al lado de él. Conozco perfectamente cómo es su esencia, su personalidad y su manera de ser. Entonces, va a ser un poco complicado”, expresó. En esa misma línea, consideró que su expareja deberá hacer un esfuerzo para que puedan mantener una comunicación más fluida: “Va a tener que trabajar un poco para poder llegar a tener un buen diálogo”, afirmó.

Wanda Nara y la China Suárez

Otro de los momentos más picantes de la conversación llegó cuando le preguntaron por una supuesta frase que le habría dicho a la China Suárez, en la que le advertía que podía atravesar una situación similar a la que ella había vivido. Lejos de esquivar la consulta, Wanda Nara respondió de manera contundente: “Está pasando”. Luego, profundizó su postura con una referencia a las posibilidades laborales de la actriz: “A veces, qué sé yo, hay gente que prefiere seguir soportando y no ir a trabajar o quizás no tiene opciones de trabajo y por eso necesita soportar. No sé, vos dónde la ves trabajar. Pero bueno, la gente no es idiota, la gente ve todo”, señaló.

Por último, también se refirió a Martín y a cómo había atravesado la exposición del video. Según contó, él estaba tranquilo con su accionar y ambos habían respondido al llamado con el objetivo de proteger a un menor.