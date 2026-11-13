Así fue la fiesta de cumpleaños de Demi Moore: cookies personalizadas, torta vintage y las dulces fotos junto a su nieta

Demi Moore celebró sus 64 años con un festejo íntimo y rodeada de sus seres queridos. La actriz de Hollywood, que a lo largo de su carrera se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la industria y un referente de estilo, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que permitieron conocer algunos de los momentos más especiales de su cumpleaños.

Así fue el cumpleaños de Demi Moore

La celebración estuvo marcada por una ambientación cálida, detalles personalizados y una propuesta de moda que reflejó su elegancia característica. Entre las postales que publicó, se destacó una imagen junto a su nieta, además de una torta con numerosas velitas y una decoración que llevó su nombre, elementos que le dieron así un toque especial a la ocasión.

Demi Moore celebró sus 64 años con una decoración especial y un look sastrero

En una de las fotografías del festejo, Demi Moore posó junto a su nieta frente a una decoración de globos metalizados dorados que formaban su nombre. La celebración también tuvo una torta de un solo piso, cubierta de crema blanca y decorada con numerosas velitas encendidas.

Para la ocasión, la actriz eligió un conjunto sastrero de dos piezas en color verde oscuro, con un diseño de rayas verticales rojizas. El blazer se destacó por sus solapas amplias y una estructura clásica, mientras que el pantalón recto mantuvo la misma estampa y aportó continuidad al conjunto. Debajo llevó un top beige, que generó un contraste con los tonos oscuros del traje. Completó el estilismo con zapatos en tono nude y anteojos de marco fino. Su cabello largo acompañó la propuesta, que combinó la impronta clásica de la sastrería con una elección de color diferente a los habituales neutros.

Las galletas personalizadas, el detalle más original del cumpleaños de Demi Moore

Entre los detalles más originales del festejo se destacó una bandeja de galletas decoradas con fotografías de Demi Moore en diferentes momentos. Las piezas fueron presentadas individualmente y envueltas en plástico transparente, con imágenes impresas de la actriz que les dieron un toque personalizado y divertido.

Las galletas personalizadas, el detalle más original del cumpleaños de Demi Moore

Este detalle se sumó a la torta con velitas y a la decoración con globos dorados, en una celebración en la que cada elemento tuvo una referencia a la cumpleañera. Así, Demi Moore compartió un nuevo año de vida con una reunión íntima, momentos junto a su nieta y una propuesta de estilo que volvió a poner en primer plano su elegancia.

El resurgimiento de Demi Moore en Hollywood tras el éxito de La sustancia

Después de varios años con proyectos de menor repercusión, Demi Moore volvió a ocupar un lugar destacado en Hollywood con La sustancia, la película de terror corporal que protagonizó en 2024. Su interpretación de Elisabeth Sparkle recibió elogios de la crítica y le permitió alcanzar uno de los mayores reconocimientos de su carrera. En 2025 ganó el Globo de Oro, el Critics' Choice Award y el premio del Sindicato de Actores (SAG) como mejor actriz, además de obtener su primera nominación al Oscar.

El resurgimiento de Demi Moore en Hollywood tras el éxito de La sustancia

Su regreso a la primera línea de la industria también estuvo acompañado por otros proyectos, como la serie Feud: Capote vs. The Swans y el drama Landman, en el que comparte elenco con Billy Bob Thornton. De esta manera, la actriz atraviesa una nueva etapa profesional, con mayor reconocimiento y una presencia renovada en la industria cinematográfica. A sus 64 años, Demi Moore continúa sumando proyectos mientras mantiene su lugar como una de las figuras más reconocidas de Hollywood.