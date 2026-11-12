Maxi López rompió el silencio después de que Mauro Icardi se presentara en la Justicia: “Pocas cosas me sorprenden”

La presentación de Mauro Icardi en la fiscalía de Tigre, luego de la denuncia de Wanda Nara, volvió a poner el conflicto entre ambos en el centro de la escena. Después de declarar ante la Justicia, el futbolista salió acompañado por su abogado, Francisco Oneto, quien brindó detalles sobre su versión de los hechos y confirmó que habían aportado pruebas, entre ellas videos.

Mauro Icardi

En medio de la repercusión que generó el episodio, Maxi López fue consultado por Puro Show sobre la situación de su expareja y el padre de sus hijas. Sin embargo, el exfutbolista dejó en claro desde el comienzo que no tiene intenciones de involucrarse en el conflicto y que prefiere concentrarse en su vida familiar.

La postura de Maxi López frente al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Al ser consultado sobre cómo estaba atravesando este nuevo capítulo y si se encontraba acompañando a Wanda Nara, Maxi López fue directo con su respuesta: “No, como dije antes cuando entré, no voy a hablar del tema, primero porque no la estoy acompañando, no sé la interna, así que me tengo afuera de todo el tema”, expresó ante las cámaras del ciclo.

De esta manera, el exfutbolista aclaró que no está participando de esta situación y que desconoce los detalles de lo que sucede entre Wanda e Icardi. Cuando el cronista intentó conocer su mirada sobre el conflicto, teniendo en cuenta los problemas que él mismo había atravesado anteriormente con el delantero, volvió a evitar cualquier opinión: “Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Obviamente, los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos”, sostuvo.

La reacción de Maxi López cuando le recordaron la frase de Mauro Icardi

Uno de los momentos más particulares de la entrevista llegó cuando el periodista le recordó una frase que Martín Migueles había pronunciado en un video junto a Mauro Icardi. En ese registro, el personal trainer se dirigió al futbolista y expresó: “Mirá que yo no soy ni L-Gante ni Maxi López. Yo si querés arreglar algo, lo arreglamos cara a cara nosotros”. Frente a esa referencia directa, evitó entrar en una confrontación y tampoco quiso darle mayor trascendencia al comentario: “No hablo. Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Hay pocas cosas que me sorprenden”.

Maxi López dejó claro su postura en el nuevo conflicto que involucra a Wanda Nara

Antes de retirarse, el periodista también intentó conocer si comprendía la situación de Wanda Nara a partir de las experiencias que él mismo había contado sobre sus conflictos anteriores con Icardi. Pero Maxi López mantuvo su postura y no quiso profundizar: “No tengo ganas de hablar. Porque tengo que rajar ya para otro lugar. Pero respeto obviamente el trabajo de ustedes”, concluyó. Así, aunque fue consultado por distintos aspectos de la disputa, el exfutbolista eligió no tomar posición públicamente y dejó en claro que, por el momento, prefiere mantenerse al margen de lo que sucede entre la conductora y Mauro Icardi.