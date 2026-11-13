Entramos a la casa de Pomi Baker, la mamá de Juliana Awada: libros de moda, detalles de diseño en su living y vajilla clásica

Las redes sociales funcionan a menudo como una ventana directa hacia la intimidad de los personajes públicos y de sus círculos cercanos. Este viernes 13 de noviembre, Nai Awada —actriz e hija del reconocido actor Alejandro Awada— sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una serie de postales desde la residencia de su abuela paterna, Elsa "Pomi" Baker.

Pomi, madre de la ex primera dama Juliana Awada, construyó a lo largo de los años un perfil de referente indiscutida en materia de elegancia y sensibilidad estética, un legado que ahora se deja ver a través de los rincones de su hogar.

Pomi Baker junto a su hija Juliana Awada

Las imágenes compartidas por su nieta permiten recorrer espacios donde la comodidad convive en armonía con una curaduría de objetos que rescatan el costado más personal de la familia. Lejos de las estéticas minimalistas o impersonales, la casa exhibe una atmósfera acogedora, marcada por texturas nobles, tonos neutros y una iluminación tenue que invita a la pausa. Cada ambiente respira una historia propia, construida a base de recuerdos, viajes y una atención minuciosa por los detalles que estructuran la identidad visual del lugar.

Así es el living de Pomi Baker: culto a los libros de arte y diseño

El centro neurálgico del living de Pomi Baker muestra una clara devoción por la cultura visual y editorial. Sobre una amplia mesa ratona de madera se apilan de forma estudiada numerosos libros de gran formato dedicados al arte, la moda y la fotografía, un recurso clásico de interiorismo que aporta dinamismo y sofisticación. Entre los ejemplares visibles se destaca una monografía sobre el pintor Willem de Kooning y publicaciones de la editorial Taschen centradas en retratos y estética contemporánea.

Nai Awada mostró detalles de la casa de su abuela

La disposición de los volúmenes no resulta casual; se combina con cajas contenedoras tapizadas con estampas geométricas, pequeños portavelas artesanales de vidrio soplado con motivos coloridos y una escultura de bronce con pátina oscura que funciona como pieza focal. Al fondo, los sillones tapizados en tonos claros y los almohadones con estampas étnicas completan una propuesta decorativa que prioriza el confort visual, donde los libros no solo decoran, sino que invitan a ser hojeados de manera constante en una tarde de lectura.

La selección de estos volúmenes evidencia un ojo entrenado en el universo del diseño y las tendencias, donde cada objeto cumple una doble función estética y funcional dentro del espacio cotidiano.

El rincón de lectura de Pomi Baker

Huerta, frescura y vajilla clásica en la casa de Pomi Baker

Otra de las postales que difundió la Nai Awada en la casa de Pomi Baker en sus redes sociales traslada la atención hacia el comedor, específicamente hacia una propuesta culinaria que Pomi Baker preparó para recibir a los suyos. La mesa aparece montada con un mantel de hilo en tonos crudos con sutiles guardas bordadas, acompañado por una vajilla clásica de loza blanca y cubiertos con mangos en tono marfil que aportan un aire provenzal.

Pomi Baker y comida casera

En cuanto al menú, la impronta saludable y casera se roba el protagonismo: fuentes rectangulares exhiben preparaciones frescas y coloridas, como una ensalada de hojas verdes con láminas de peras caramelizadas, espárragos cocidos al diente con un toque de aceite de oliva, y una ensalada clásica de pepinos, rábanos y tomates cherry. A un costado, un plato que muestra una porción de risotto, mientras que en la parte superior se aprecian las paneras de mimbre y copas con detalles en azul y verde que coronan una puesta en escena tan sofisticada como despojada de artificios.

Las imágenes que compartió Nai Awada sobre el día a día de su abuela confirman que el buen gusto es una construcción constante que se cultiva puertas adentro. Entre libros que rinden culto a la plástica y preparaciones caseras que priorizan los productos frescos, la casa de Pomi Baker se posiciona como un fiel reflejo de una forma de vivir donde la estética y el afecto familiar van siempre de la mano.