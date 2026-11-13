A poco más de un mes de la Peregrinación a Luján y luego de acampar para la última misa del Papa León XIV en la Argentina, Pampita volvió a compartir detalles de su intimidad en redes sociales y mostró uno de los últimos tratamientos de belleza que eligió de cara al verano. La modelo publicó una imagen de sus pies con una pedicura en tono bordó, un color que se posiciona entre los favoritos de la temporada y que promete convertirse en uno de los protagonistas de los looks estivales.

Pampita en la última Peregrinación a Luján, los primeros días de octubre

Pampita mostró cómo le quedaron los pies tras la peregrinación a Luján y la pedicura que eligió en el color tendencia

El tono que eligió Pampita se destaca por su profundidad y versatilidad. A diferencia de los clásicos rojos más vibrantes, el bordó aporta una impronta elegante y combina tanto con sandalias y zapatos abiertos como con los outfits más relajados del verano. En las uñas de los pies, además, funciona como una alternativa a los tradicionales nude, blancos y tonos pastel.

Pampita en la última misa del Papa León XIV en la Argentina

La elección de la conductora también pone el foco en una de las tendencias de belleza que se renuevan cada temporada: llevar a las uñas de los pies los colores que marcan la moda en manicura. El bordó, en sus distintas versiones, desde los más oscuros hasta los que tienen matices cereza, se perfila como una de las apuestas para quienes buscan salir de los tonos clásicos.

El antes y el después de los pies de Pampita

La publicación llega después de una experiencia que puso a prueba sus pies. Hace poco más de un mes, la conductora participó de la peregrinación a Luján, donde caminó más de 40 kilómetros bajo condiciones climáticas cambiantes, entre la lluvia y el calor. Ahora, con una pedicura renovada, mostró cómo se prepara para la temporada de sandalias.

El paso de Pampita por Luján: de la peregrinación a la misa del papa León XIV

La relación de Pampita con Luján tuvo un nuevo capítulo esta semana. El miércoles 11 de noviembre, la modelo viajó nuevamente a la ciudad bonaerense para participar de la última misa del papa León XIV en la Argentina. Esta vez, decidió vivir la experiencia junto a millones de fieles que se acercaron a la Basílica.

El acampe de Pampita en Luján para la misa del Papa León XIV

A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de su llegada durante la madrugada, alrededor de las tres, acompañada por su amiga Estefanía Novillo y otras mujeres de su círculo cercano. Juntas caminaron varias cuadras y esperaron para conseguir un lugar cercano al escenario donde el Pontífice encabezó la celebración religiosa. Así, después de haber participado de la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, Pampita volvió a encontrarse con León XIV en una jornada que vivió de una manera diferente.