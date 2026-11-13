Duelo de estilos: María Vázquez y Delfina Blaquier apuestan al polo core con sus looks

El universo del polo trascendió las canchas y se instaló con fuerza en el centro de la escena fashionista local. En este contexto, Delfina Blaquier y María Vázquez demostraron por qué continuaron como las máximas referentes de estilo al adaptar los códigos de este deporte tradicional a sus propios guardarropas. Ambas figuras integraron elementos ecuestres en sus outfit y reflejaron de manera impecable la corriente estética conocida como polo core, una tendencia que pisó fuerte en las pasarelas y en el street style global.

El look de María Vázquez: sofisticación nocturna con impronta campestre

María Vázquez eligió una propuesta audaz para un evento nocturno donde combinó elegancia y rusticidad con absoluta precisión. La modelo lució una camisa blanca translúcida con detalles de encaje y cuello alto, acompañada por un pantalón ajustado en tono blanco que realzó su figura.

María Vázquez combinó una camisa romántica con pantalones blancoa y botas marrones

Para completar el conjunto, incorporó un cinturón de cuero marrón y unas botas altas de gamuza al tono que cruzaron la frontera entre la indumentaria de montar y la alta costura. La elección del calzado aportó un guiño directo a la equitación, mientras que los accesorios y la textura de la blusa elevaron el estilismo hacia una formalidad sofisticada y moderna. La empresaria demostró una vez más su habilidad para jugar con las texturas claras sin perder la sobriedad que exigió la ocasión.

María Vázquez apuesta al polo core

La apuesta de Delfina Blaquier: romanticismo ecuestre y sastrería clásica

Delfina Blaquier optó por una dirección diferente pero igual de efectiva al fusionar piezas de sastrería con estampas alegóricas al mundo ecuestre. En su propuesta audiovisual, ella lució un vestido midi de seda satinada con un estampado rosa pastel que exhibió sutiles ilustraciones de caballos, combinando romanticismo y tradición.

Como contraparte estructurada, sumó un blazer negro entallado de líneas depuradas que aportó sobriedad al conjunto. Para cerrar el estilismo, seleccionó un clutch oscuro con herrajes metálicos y calzado minimalista, logrando un equilibrio perfecto entre la comodidad sofisticada y la elegancia casual típica de las tardes de torneo. Su apuesta visual reflejó un costado artístico muy propio, donde la fluidez de los géneros livianos dialogó de manera constante con la rigidez elegante de la sastrería.

Polo core: las claves de una tendencia que conquistó el guardarropa

La tendencia del polo core redefinió los códigos estéticos al reinterpretar los elementos clásicos del deporte de los reyes para llevarlos al uso cotidiano. Las claves de este estilo residieron en la utilización de prendas estructuradas como blazers entallados, camisas de cuello mao o camisero, pantalones de corte impecable y calzado de caña alta inspirado en las tradicionales botas de montar.

Delfina Blaquier eligió un vestido con chaqueta de polo

Los colores tierra, el blanco puro, el negro y los estampados discretos relacionados con la hípica conformaron la paleta cromática fundamental. Esta corriente valoró la funcionalidad sin perder el lujo silencioso, una fórmula que priorizó la calidad de los materiales y la atemporalidad de las siluetas por encima de los excesos visuales. Las pasarelas internacionales adoptaron esta corriente como un sinónimo de distinción relajada.

Tanto María Vázquez como Delfina Blaquier demostraron que la moda del polo funcionó como un lienzo versátil para la creatividad personal. Mientras la empresaria prefirió la potencia visual de las botas altas y el blanco total con acentos tostados, la modelo apostó por la fluidez de la seda estampada combinada con la sastrería clásica. Ambas confirmaron que el espíritu ecuestre se adaptó con naturalidad tanto a la noche como al día, consolidándose como uno de los repertorios estéticos más sólidos de la temporada,