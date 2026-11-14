La foto de Wanda Nara que puede desatar un nuevo escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto en sus redes sociales que no pasó inadvertido. En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity reposteó una foto que había compartido su hija Francesca Icardi en sus historias de Instagram. La imagen muestra una mesa con distintos platos de comida y tiene la ubicación de un restaurante de Nordelta, un detalle que llamó la atención por el contexto en el que se produjo la publicación.

La publicación se dio a una semana del nuevo conflicto familiar que derivó en una denuncia por presuntas lesiones leves contra Mauro Icardi y en un operativo policial en su casa también en Nordelta. Además, ocurrió después de que se conociera un video del fuerte cruce entre Wanda y Eugenia “la China” Suárez, que volvió a exponer públicamente la tensión entre las partes. En ese escenario, el reposteo de la conductora sumó un nuevo capítulo a una disputa que también tiene derivaciones judiciales.

Wanda Nara

El video del enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez y la respuesta de la conductora

La polémica se intensificó el viernes 13 de noviembre, cuando Puro Show (El Trece) difundió una grabación del enfrentamiento verbal entre Wanda Nara y la China Suárez. El episodio habría ocurrido el viernes anterior, cuando la conductora fue hasta la propiedad de Mauro Icardi, en el barrio La Isla de Nordelta, para buscar a su hija Francesca, en medio de la intervención policial.

En el registro, que tiene un encuadre cerrado y no permite reconstruir toda la escena, no se ve a Wanda, pero sí se escucha su voz mientras insulta y amenaza a la actriz. “Yo te mato a palos”, se oye decir a la conductora, mientras que la ex Casi Ángeles responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. Según trascendió, el teléfono habría sido sostenido por la propia actriz.

La foto de Francesca Icardi que reposteó Wanda Nara

Tras la difusión de las imágenes, Wanda habló con Marina Calabró en Primicias Ya y dio su versión de lo ocurrido. Allí sostuvo que el video estaba editado y que no mostraba cómo había comenzado la discusión. “Tengo sangre que corre por mis venas y la verdad que al ver toda la situación con la que me encontré, al ver del otro lado una persona adulta queriendo manipular y cambiarle las ideas a una menor, la verdad que ahí sí no me pude controlar”, explicó.

La conductora también reclamó que se difundiera el material completo y aseguró que su reacción estuvo vinculada con la preocupación por sus hijas. Según su relato, el conflicto se produjo después de que Francesca le contara una situación que la llevó a intervenir. “Ojalá que por más que se pongan a borrar, hoy con la tecnología recuperan todo y va a tener que mostrar los videos enteros”, planteó.

Mauro Icardi declaró ante la Justicia y negó haber golpeado a su hija

El nuevo capítulo del conflicto se suma a la causa judicial iniciada después de que Wanda Nara denunciara que Mauro Icardi había golpeado a Francesca. El futbolista se presentó el jueves 12 de noviembre en la fiscalía de Tigre, donde permaneció más de una hora y dio su versión de lo ocurrido el 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad en la que vive junto a la China Suárez.

Durante su declaración, el deportista negó haber agredido físicamente a su hija y sostuvo que la menor había reconocido ante la licenciada Fernanda Matera que había mentido para poder asistir a una reunión con amigos. Esa versión forma parte del relato que el delantero presentó ante los fiscales y no constituye una resolución sobre los hechos denunciados.

Además, el futbolista aportó chats y videos registrados con su teléfono como elementos de prueba y solicitó que se realice una cámara Gesell a las dos niñas. Su abogado, Francisco Oneto, afirmó al salir de la fiscalía que su defendido había dado su versión de los hechos y sostuvo que “no hubo agresiones”.

Mauro Icardi declaró ante la Justicia por una nueva denuncia en su contra

La causa por presuntas lesiones leves agravadas continúa en trámite ante la UFI de Género de Tigre. Al momento de la declaración de Icardi, seguía vigente una restricción de acercamiento de 45 días que le impedía tener contacto con Francesca, mientras que la apelación presentada por su defensa todavía no había sido resuelta.

En medio de las versiones cruzadas, las denuncias y las declaraciones públicas, la foto que Wanda Nara decidió compartir de su hija volvió a poner el foco sobre el conflicto familiar. Por ahora, la conductora no acompañó la publicación con un mensaje ni explicó el motivo del reposteo.