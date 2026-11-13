De Cande Vetrano y Eva De Dominici a Zuzu Coudeu y Paloma Cepeda: todos los looks de Alcorta Edition

A poco más de un mes del comienzo del verano, Cande Vetrano, Eva De Dominici, Zuzu Coudeu y Paloma Cepeda, entre otras famosas, anticiparon algunas de las tendencias que marcarán la próxima temporada. Colores vibrantes, prendas livianas, conjuntos de dos piezas y accesorios protagonistas fueron parte de las elecciones que se vieron en una nueva edición de Alcorta Edition, donde la moda volvió a ocupar el centro de la escena.

Daniela Urzi, Carola Del Bianco, Heidi Clair y Zaira Nara en Alcorta Edition

De Cande Vetrano y Eva De Dominici a Zuzu Coudeu y Paloma Cepeda: los looks que anticipan las tendencias del verano

El jueves 12 de noviembre, Alcorta Shopping celebró su encuentro anual de moda, diseño y lifestyle bajo la temática del “Hilo Rojo”. La jornada reunió a figuras del espectáculo, las redes sociales y el mundo de la moda, que recorrieron el shopping y participaron de una propuesta con desfiles, experiencias de marca y un cierre musical a cargo de FMK. Entre las invitadas, varias eligieron looks que combinaron las tendencias de la temporada con guiños a la consigna de la noche.

Cande Vetrano llegó acompañada por su pareja, Andrés Gil, y apostó por un estilismo fresco y descontracturado. La actriz combinó un top blanco de escote asimétrico, con drapeados y frunces laterales, con un short de tiro alto confeccionado en una tela texturada de estampado multicolor. Además, el guiño a la temática del evento apareció en la cartera roja, que contrastó con la paleta clara del conjunto. La ex Casi Ángeles completó el look con sandalias blancas de tiras finas, aros pequeños y delicadas cadenas doradas, y llevó el pelo recogido con un flequillo corto que enmarcó su rostro.

Cande Vetrano y Andrés Gil en Alcorta Edition

Eva De Dominici, por su parte, eligió una combinación de tonos tierra y prendas de inspiración urbana. La artista llevó una campera crop de cuero marrón, con cierre metálico y bolsillos diagonales, que combinó con una minifalda en tono chocolate. Para completar el conjunto sumó medias negras translúcidas con lunares, un detalle que aportó textura y un guiño retro. Los anteojos de sol negros de formato XL y los aros dorados completaron el estilismo, junto con el pelo suelto y peinado hacia un costado.

Zuzu Coudeu brilló con un estilismo descontracturado, con dos básicos del guardarropa como protagonistas. La influencer combinó un body negro strapless, con escote corazón y drapeado en el frente, con un jean azul de tiro alto y pierna recta, que se destaca por su ruedo desflecado. Asimismo, la modelo completó el conjunto con zapatos negros de punta redondeada y aberturas en el empeine, una cartera pequeña al tono y brazaletes dorados.

Los looks de Eva De Dominici, Zuzu Coudeu y Paloma Cepeda

Paloma Cepeda, diseñadora de indumentaria y modelo, se sumó a la noche con una propuesta total black de líneas clásicas. La hija de Mariana Arias eligió un vestido negro sin mangas, de cuello a la base y abotonadura frontal, que se ajusta en la cintura y se abre en una falda con vuelo y largo por encima de las rodillas. Para completar el estilismo, llevó botas de gamuza gris topo, de caña media y tiras con hebillas, que aportaron un contraste de textura y color. El pelo recogido en un rodete alto, con mechones sueltos alrededor del rostro, acompañó la impronta relajada del conjunto.

Más looks de una nueva edición de Alcorta Edition

Bárbara Lombardo, Chechu Bonelli, Carola Reyna y Evangelina Anderson

Santi Maratea, Zulemita Menem, Laurita Fernández y Juli Poggio

Pipe González Otaño, Ricky Sarkany con Euge De Martino y Nicole Neumann junto a Allegra Cubero

Flor de la V, Fran Tinelli y Lola Latorre

Lizardo Ponce y Franco Poggio, Mika Bonomi, Lucía Solá junto a su hermana Sofía

Ricky Sarkany acompañado de sus hijas Clara y Josefina

Mora Bianchi y Lola Abraldes, Carola Del Bianco con su hija Elisa Mayorga y Delfina García Moritán

La nueva edición de Alcorta Edition volvió a reunir moda, diseño y entretenimiento en una misma celebración, pero también funcionó como una vidriera de las tendencias que se vienen para el verano. Desde las propuestas más relajadas, con denim y prendas básicas, hasta los conjuntos de inspiración urbana y los vestidos de impronta clásica, las invitadas mostraron distintas maneras de llevar la moda de temporada. Los accesorios y los detalles en rojo, en sintonía con la consigna del Hilo Rojo, terminaron de darle identidad a una noche en la que el estilo fue uno de los grandes protagonistas.

Fotos: Gentileza Grupo Mass