Cande Tinelli reveló lo que encontró en el celular de Coti Sorokin antes de separarse: “No lo volvería a hacer nunca”

Cande Tinelli volvió a referirse a los últimos meses de su relación con Coti Sorokin y sorprendió al recordar una situación vinculada al teléfono del músico que ocurrió cuando atravesaban una etapa de desgaste. Al hablar sobre aquel período, también repasó los cambios que implicó su vida en España y las dificultades que enfrentaron como pareja antes de tomar caminos separados, dejando entrever situaciones que marcaron el tramo final del vínculo.

Cande Tinelli reveló detalles de su separación con Coti Sorokin

Candelaria Tinelli reveló detalles sobre el final de su relación con Coti Sorokin y aportó detalles de una etapa que definió como compleja dentro de la convivencia y la vida en pareja. Sus declaraciones llegaron más de un año después de la separación que la pareja confirmó a comienzos de 2025, cuando puso punto final a una historia que se había extendido durante seis años. Al repasar aquel período, la influencer recordó distintos episodios que marcaron el tramo final del vínculo.

Cande Tinelli

La relación entre la hija de Marcelo Tinelli y el músico había atravesado distintas etapas desde que comenzaron su noviazgo. Luego de varios años juntos, decidieron dar un paso más y casarse en febrero de 2024, en una ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a aparecer dificultades vinculadas a la convivencia y a los proyectos de vida de ambos, hasta que a principios de 2025 se conoció la decisión de separarse.

En su paso por Ángel Responde (Bondi Live), Cande Tinelli repasó algunos aspectos de los últimos meses de la relación y explicó cómo vivió aquella etapa. Además, se refirió a las decisiones personales que tomó para acompañar el proyecto que compartía con Coti Sorokin y a las dificultades que aparecieron con el paso del tiempo. Sus declaraciones ofrecieron una mirada amplia sobre situaciones que hasta ahora habían permanecido en un ámbito privado.

Coti Sorokin y Cande Tinelli

Al recordar aquellos años, destacó que la duración de su relación fue mucho más extensa de lo que muchas personas suelen asociar con su matrimonio. “La gente cree que fui breve porque estuve casada un año, pero yo estuve en pareja 6 años también con él”, expresó. También recordó distintos momentos compartidos antes de que la relación llegara a su fin y explicó que gran parte de su vida estuvo organizada en función de ese proyecto en común que habían construido.

A más de un año de su separación, Cande Tinelli reveló que encontró el teléfono a Coti Sorokin

Durante la entrevista con Ángel de Brito, Cande Tinelli explicó que parte del desgaste estuvo relacionado con la etapa que vivió en España junto al músico. “Nos empezamos a llevar un poco peor a partir del casamiento”, señaló. Además, reconoció que no fue sencillo adaptarse a la vida que había proyectado fuera de la Argentina y afirmó: “Me costaba mucho esto de estar en España, dejé muchas cosas acá, me arriesgué”.

La influencer también describió cómo impactaban las obligaciones laborales de Coti Sorokin en la dinámica cotidiana. “Mucha soledad, él se iba de gira, yo si no lo acompañaba, medio que me quedaba sola en Madrid”, contó al referirse a una rutina que, según explicó, se volvió cada vez más difícil de sostener durante los últimos meses que compartieron como pareja. Aunque aclaró que había logrado construir vínculos, reconoció que la situación no siempre resultaba sencilla de atravesar.

En otro tramo de la conversación surgió el tema de los celos y el control dentro de la relación. Allí, Cande Tinelli sorprendió al reconocer que en una ocasión revisó el teléfono del cantante cuando atravesaban un momento delicado. “Puede ser que una vez lo revisé”, admitió, antes de aclarar que se trató de una experiencia que no repetiría. “Estábamos muy mal. Nunca jamás, no lo volvería a hacer nunca en mi vida”, sostuvo. Cuando fue consultada sobre si había encontrado algo en el celular, respondió: “Es peor, sí encontré. No hay que revisar”.

Cande Tinelli

Cande Tinelli volvió a referirse al final de su relación con Coti Sorokin y compartió detalles sobre una etapa que atravesaron antes de la ruptura confirmada a comienzos de 2025. Entre los recuerdos de aquellos meses, la influencer mencionó una situación vinculada al teléfono del músico y repasó algunos de los factores que formaron parte del desgaste que experimentó la pareja durante el último tramo de su relación.

VDV