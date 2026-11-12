Así fue el cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui: las hijas de Wanda como invitadas, castillo pelotero y torta de pajaritos

La Joaqui sorprendió a su hija Eva con una celebración muy especial por su cumpleaños número 8. Con la compañía de sus amigas y las hijas de Wanda Nara, la niña disfrutó de una jornada llena de alegría, juegos y una temática en tonos pasteles.

La Joaqui celebró los 8 años de su hija Eva con una fiesta soñada

La Joaqui organizó una celebración muy especial para festejar los 8 años de Eva, su hija menor. La cantante preparó una fiesta al aire libre, con una ambientación llena de colores, juegos y detalles pensados para que la pequeña disfrutara de su día rodeada de familiares y amigos. A través de las redes sociales, se conocieron algunas postales del festejo, que tuvo entre sus invitados a varias figuras del mundo del espectáculo.

Entre los presentes estuvieron Wanda Nara junto a sus hijas menores, Francesca e Isabella Icardi, quienes compartieron la jornada con la cumpleañera. También asistieron Nicki Nicole, Sasha Ferro y Albere, quien llegó acompañada por su beba Francisca. De esta manera, Eva celebró un nuevo año de vida rodeada de afectos y con una lista de invitados que reunió a distintas personalidades del ambiente artístico.

Wanda, Nicki Nicole, Sasha Ferro y Albere: las invitadas al cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

Uno de los grandes protagonistas de la celebración fue la ambientación. El espacio elegido tuvo una impronta infantil y romántica, con una paleta de colores suaves en la que predominaron el rosa, los tonos pastel y los detalles florales. Cada rincón fue pensado para acompañar la temática y crear un escenario lleno de encanto para las niñas.

La Joaqui celebró los 8 años de su hija Eva con una fiesta soñada



La mesa dulce también se destacó por su decoración. La torta de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui, fue uno de los detalles más llamativos: presentó una cobertura en tonos pasteles y estuvo coronada por pequeños pájaros de colores, que le dieron un toque delicado y original. A su alrededor se distribuyeron cupcakes, golosinas, vasos y diferentes propuestas dulces para los invitados. Las flores y los adornos rosados completaron la puesta, en sintonía con el resto de la ambientación.

La Joaqui celebró los 8 años de su hija Eva con una fiesta soñada

Un castillo inflable rosa y mucha creatividad

Entre las atracciones del cumpleaños, la estrella absoluta fue un inflable rosa con forma de castillo. La estructura contaba con un tobogán y un sector de pelotas de distintos colores, que se convirtió en uno de los espacios más convocantes para las chicas. De hecho, la propia Nicki Nicole se animó a jugar con Eva y sus amigas.

Pero la diversión no terminó allí. Delante del castillo, se dispuso un rincón creativo con almohadones y una mesa equipada con pizarrones y hojas blancas para pudieran dibujar y pintar. La encargada de mostrar más detalles en sus historias de Instagram fue Wanda Nara mientras que La Joaqui se limitó a compartir una sola fotografía de la celebración.

El cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui, tuvo un castillo inflable rosa y mucha creatividad



Así fue el cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui: las hijas de Wanda fueron invitadas, la decoración incluyó un castillo pelotero en tono rosa pastel y la protagonista fue una torta de pajaritos. La celebración combinó actividades recreativas con propuestas artísticas, y tuvo una ambientación cuidada al aire libre.