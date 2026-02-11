Horóscopo de hoy 11 de febrero del 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El foco está puesto en las relaciones. Pareja, socios o vínculos laborales te van a pedir diálogo y cintura. No todo se resuelve a los empujones: escuchar al otro va a ser clave. Buen día para negociar y cerrar acuerdos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se ordena la rutina. Es un buen momento para poner en regla temas de trabajo y salud. Si venís cansado, el cuerpo te va a pasar factura. Ajustes simples pueden marcar una gran diferencia. Menos terquedad, más flexibilidad.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para el amor, la creatividad y el disfrute. Si estabas dudando en expresar algo, animate. Hay magnetismo y palabras justas para seducir o reconciliarte. Buen momento para hobbies y proyectos personales.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La energía se va al hogar y a lo emocional. Puede aparecer una charla pendiente con alguien de la familia. No te encierres en el caparazón: hablar sana. Ideal para ordenar la casa o resolver temas del pasado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu palabra pesa. Este miércoles es clave para reuniones, entrevistas o conversaciones importantes. Ojo con el tono: no todo se gana imponiendo. Si usás tu carisma con empatía, salís ganando.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El dinero y el valor personal están en primer plano. Día para revisar gastos, ajustar cuentas y tomar decisiones prácticas. También es buen momento para reconocer lo que valés y dejar de subestimarte.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Con la Luna en tu signo, estás más sensible pero también más perceptivo. Día potente para tomar decisiones personales. Lo que venís postergando necesita definición. Elegite, sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día introspectivo. Algo se mueve por dentro y pide silencio y reflexión. Ideal para soltar una carga emocional o cerrar una etapa mental. Escuchá tu intuición: no falla.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se activa la vida social. Amigos, proyectos en grupo o contactos que te inspiran. Una charla puede abrirte una puerta inesperada. Buen día para planear a futuro y volver a creer en algo que te entusiasme.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo y la imagen pública toman protagonismo. Puede haber reconocimiento o una decisión importante a nivel profesional. No te escondas: es momento de mostrar lo que sabés hacer.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día ideal para expandir la cabeza. Estudios, viajes, trámites legales o decisiones filosóficas. Necesitás salir de lo conocido. Escuchar otras miradas te va a ordenar más de lo que pensás.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Emociones intensas. Se mueven temas profundos, vínculos íntimos o asuntos económicos compartidos. Día para transformar, no para huir. Lo que enfrentes hoy te libera mañana.