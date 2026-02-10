El Chino Darín reveló cómo se llama el hijo que tuvo con Úrsula Corberó

Chino Darín atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, de esos precisamente que jamás se olvidarán. A una década de haber comenzado su relación con Úrsula Corberó, el actor se convirtió en padre por primera vez este lunes y compartió sus primeras sensaciones tras el nacimiento de su hijo. Además reveló el nombre de su primogénito.

El hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó se llama Dante, llegó al mundo en Barcelona y ya se transformó en el centro absoluto de la familia. Aunque sus compromisos laborales lo obligaron a regresar rápidamente a la Argentina, el actor logró estar presente en el momento más importante y vivirlo con una intensidad que no dudó en poner en palabras.

El esfuerzo de Chino Darín para acompañar el parto

En medio de un rodaje en Buenos Aires, Chino Darín viajó contrarreloj a España para llegar a tiempo al nacimiento de su hijo. Finalmente pudo estar junto a Úrsula Corberó en la Clínica Corachán de Barcelona, un recuerdo que, según confesó, lo marcará para siempre.

Úrsula Corberó y Chino Darín

“Pensaba que no iba a poder venir y logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble”, expresó el actor en su primera declaración a los medios tras convertirse en padre, agradeciendo además al equipo médico por el trato y la discreción.

Por qué eligieron que Dante naciera en Barcelona

Si bien la pareja evaluó distintas alternativas, la decisión final fue clara. El parto se realizó en Barcelona, ciudad donde Úrsula se sintió más contenida y acompañada.

“El niño nace donde la madre quiere”, explicó Chino Darín, dejando en claro que la prioridad fue el bienestar de la actriz. Allí estuvieron presentes familiares y amigos cercanos, mientras que sus padres y su hermana también viajaron para acompañar ese momento tan esperado.

Tras un embarazo activo, Úrsula Corberó atraviesa ahora los primeros días de maternidad enfocada plenamente en su hijo. Según contó su pareja, se encuentra bien, aunque cansada y adaptándose a las nuevas rutinas.

“Estamos todos muy contentos, todo el mundo muy pendiente”, aseguró el actor en una breve charla con la prensa en el aeropuerto de Madrid, donde hizo escala antes de regresar a la Argentina.

Chino Darín y Úrsula Corberó

Por qué el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó se llama Dante

El nombre del bebé no responde a tradiciones familiares ni a homenajes ocultos. Simplemente fue una elección que les gustó a ambos. Por ahora, dicen, es muy pronto para encontrar parecidos, aunque el amor es inmediato y absoluto.

Para Chino Darín, este nuevo rol marca un punto de inflexión: “El de padre es el gran papel de mi vida, porque es para siempre”, reflexionó, dejando en claro que la paternidad llegó para quedarse.

La llegada de Dante también convirtió a Ricardo Darín en abuelo por primera vez. El actor visitó a su nieto en la clínica y no ocultó su felicidad ante los medios. A la salida del hospital, aseguró que todo salió “fabuloso” y que la familia está completamente enamorada del recién nacido. Aunque no dio consejos explícitos a su hijo, sí acompañó todo el proceso desde que se enteraron del embarazo.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, con apenas horas de vida, ya logró unir aún más a una familia que atraviesa uno de los momentos más felices de su historia.

