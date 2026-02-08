Con impronta boho chic, Calu Rivero construyó un set de DJ adentro de su camioneta

Este domingo 8 de febrero, Calu Rivero irrumpió en sus redes sociales para sorprender a sus seguidores con una propuesta tan audaz como original: transformó la caja de su camioneta en una cabina de DJ completamente equipada. La actriz, que cuenta con su propio disco musical llamado Un Charco Gigante, presentó este proyecto sobre ruedas que combina una estética boho chic con tecnología de última generación, en una fusión que refleja su espíritu creativo, disruptivo y nómade.

Calu Rivero hace realidad su sueño

A través de su cuenta de Instagram, Calu Rivero compartió imágenes del resultado final de su cabina de DJ móvil y relató cómo nació la idea. “Hace un año soñé con esto. No como idea. Como imagen. Una cabina en la caja de una camioneta. Música saliendo de ahí. Espontánea. Viva. Móvil. Ayer lo materialicé. Sin anuncios. Sin épica. En un test drive”, escribió, dejando ver la emoción detrás de una iniciativa que venía gestándose desde hace tiempo.

Cabina de DJ itinerante de Calu Rivero | Instagram

En esta línea, la puesta en escena no pasó desapercibida. En la parte trasera de la camioneta se puede observar una ambientación cálida y cuidada al detalle: alfombras con diseños geométricos, mantas de inspiración étnica y almohadones que convierten el espacio en un pequeño living itinerante. Las luces LED, en tonos rojizos y anaranjados, envuelven la ambientación y refuerzan el clima íntimo y cien por ciento sensorial.

En la parte central se destaca el equipo técnico: consola de DJ, parlantes, computadora portátil y sistema de iluminación, todo conectado directamente al vehículo. “Luces. Parlantes. Compu. Todo enchufado directo desde la camioneta. ¡What the fuck!”, expresó sorprendida por el funcionamiento del sistema integrado a la BYD Shark -el modelo elegido para llevar adelante la propuesta-.

Calu Rivero combinó practicidad y tecnología de alto nivel

El rendimiento energético fue otro de los puntos que destacó Calu Rivero de su proyecto musical sobre ruedas. “Resultado: solo 10% de la batería usada. Todo funcionando. Prueba superada”, detalló evidenciando que la propuesta no solo apuesta a lo estético, sino también a la eficiencia y la autonomía tecnológica.

Además, dejó en claro que esta experiencia es apenas el comienzo de una nueva etapa creativa, marcando una clara preferencia laboral en su futuro inmediato. “La BYD Shark está lista para mi espontaneidad. O yo para la de ella”, sostuvo en el posteo, sugiriendo que la movilidad y la improvisación serán claves en esta iniciativa que busca llevar música a escenarios no convencionales.

Cabina de DJ itinerante de Calu Rivero | Instagram

Cabe destacar que, en una entrevista que brindó hace más de una década para Telam, la artista señaló: "No puedo vivir sin música, por eso me convierto en DJ ocasional, paso discos en boliches de amigos, disfruto planificando esa movida y me acerco al arte de otra forma". Por su parte, los cibernautas acompañaron esta novedosa forma de plasmar su arte dejándole miles de likes y comentarios llenos de cariño. Frases como: “Genia astral”; “De otra galaxia sos! Amo tu forma de vivir”; y “Amo, amo, amo... es todo tan vos”, fueron tan sólo algunas de las frases que se multiplicaron en la famosa red social de la camarita.

Con esta apuesta innovadora, Calu Rivero reafirma su identidad artística y su inclinación por romper moldes y las rígidas estructuras. “Esto recién empieza. Playas. Bosques. Lugares inesperados. La cabina ya existe. Ahora… toca dejar que pase”, anticipó, dejando abierta la puerta a una serie de encuentros musicales donde la naturaleza y la tecnología convivirán en perfecta armonía.

NB