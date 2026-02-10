La sorpresiva foto que confirmaría que Rocío Oliva se casó con Néstor Ortigoza

Rocío Oliva y Néstor Ortigoza podrían haber dado uno de los pasos más importantes de su relación a través de un simple gesto: una foto en redes, que no tardó en generar comentarios y alimentar las versiones de casamiento. La imagen la compartió la periodista deportiva en su cuenta personal y, a primera vista, parecía una publicación más. Pero hubo un detalle que enseguida llamó la atención: el anillo dorado en el dedo anular de la mano izquierda. Sutil y sin aclaraciones, alcanzó para que muchos lo leyeran como una confirmación implícita de casamiento.

Rocío Oliva y Néstor Ortigoza, un amor que creció sin ruido

Seguidores en redes, tanto de Rocío Oliva como de Néstor Ortigoza, comenzaron a señalar la joya y a preguntarse si la pareja había decidido formalizar su vínculo. Hasta el momento no hubo aclaraciones ni desmentidas, pero tampoco confirmaciones, por lo que ese silencio termina alimentando aún más el misterio.

Asimismo, el dato temporal también ayuda a entender por qué el rumor cobra sentido. La pareja comenzó su romance a fines de 2024, aunque fue recién a comienzos de 2025 cuando el vínculo se hizo público. Mientras tanto, las apariciones fueron contadas y siempre de perfil bajo, una lógica que ambos sostuvieron incluso después de blanquear la relación.

El anillo que Rocío Oliva compartió en redes y despertó rumores de casamiento.

Antes de esta etapa, la periodista había sido protagonista de una de las historias más intensas que cruzaron espectáculo y fútbol: su relación con Diego Maradona. Se conocieron cuando ella era muy joven y el vínculo —tan apasionado como polémico— se extendió durante varios años, entre reconciliaciones, proyectos juntos y una exposición constante. Aquella relación la colocó en el centro de la escena mediática y marcó un capítulo decisivo de su vida sentimental.

Rocío Oliva y el deseo de un proyecto compartido

La posibilidad de un casamiento también responde a a lo que la propia Rocío Oliva había contado meses atrás y con algunos gestos que, con el tiempo, fueron sumando señales. No es la primera vez que un anillo en su mano despierta este tipo de versiones: meses atrás, otra joya había generado rumores de compromiso, aunque ella misma se encargó de aclarar que se trataba de una pieza de su mamá que usaba desde hacía años.

En 2025, Rocío Oliva compartió esta imagen en redes y el anillo, que luego aclaró que era una joya familiar heredada de su madre, había despertado versiones de compromiso.

En una entrevista para Puro Show (eltrrecetv) a fines de 2025, la periodista sorprendió al confesar que está buscando un hijo junto al exfutbolista. “Yo creo que eso se siente también un poquito en el corazón y la verdad es que sí, ya me está picando el bichito”, dijo, entusiasmada ante la idea de formar una familia. Y fue todavía más clara al hablar del proyecto compartido: “Estoy con un hombre que quiere lo mismo que yo, que comparte lo mismo, y creo que en ese camino tienen que ir los dos de la mano, acompañarse”. Cuando le preguntaron si ya habían dado el primer paso, respondió con una mezcla de humor y sinceridad que no pasó inadvertida: “Estamos practicando”.