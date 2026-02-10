Flavia Palmiero es una de las diseñadoras de moda más queridas dentro de la industria fashionista. Su amor por los estampados y su apuesta a originales prendas la llevaron a ser panelista de diversos programas de televisión y exponer sus conocimientos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, de lo que más está orgullosa es de sus dos hijos que la acompañan en todo momento. Este 10 de febrero, Giuliana Batellini, la mayor, cumple 37 años, y la actriz no dudó en dejarle un tierno mensaje de cumpleaños, que generó curiosidad en sus seguidores.

Flavia Palmiero, Giuliana Batellini

Así está hoy Giuliana, la hija de Flavia Palmiero, en su cumpleaños número 37

Giuliana Batellini es la hija de 37 años de Flavia Palmiero y el empresario Marco Batellini. En las redes sociales de su mamá, no duda en aparecer con fotos de ella de bebé o pequeña, sobre todo en días especiales como su cumpleaños o el Día de la Madre. Sin embargo, y en diferencia a la diseñadora, eligió una vida alejada de la mediatización y las redes sociales. En diversas entrevistas, Flavia confirmó que tienen un acuerdo en la cual ella puede subir fotos antiguas de su hija, o fotos de espalda pero sin mostrar su rostro.

Flavia Palmiero, Giuliana y Gianmarco Batellini

Desde hace unos años, y al igual que su hermano, vive en España y se desempeña como arquitecta, muy unida a la rama del arte. En su cuenta de Instagram, sube fotografías de sus proyectos o de paisajes, marcando cuáles son sus favoritos. En algunos de sus etiquetados, aparece trabajando para su mamá o para museos y exposiciones de fotografía, lo que hizo que muchos la conectaran con el estilo de vida indie y alejado de las redes sociales.

Giuliana Batellini

El mensaje de Flavia Palmiero a su hija Giuliana por su cumpleaños

Este 10 de febrero, cumple 37 años Giuliana Batellini, y Flavia Palmiero no dudó en compartir algunos de sus mejores recuerdos con ella en su infancia. De esta manera, le dedicó un tierno mensaje: "Giuliana, sos todo y más. Pensé que escribir, pero me quedo corta siempre. Dulce. Inteligente. Linda. Y no que importa es lo que sos, lo que das y lo que representas. !Una mujer con mayúsculas! Felicidades. Que se cumplan todos tus sueños, hija, siempre. Gracias por todo. ¡Te amo con toda mi alma! Mamá. Y orgullosa de vos".

Giuliana y Gianmarco Batellini

Sus seguidores no dudaron en acompañarla en comentarios y desearle felicidades. Sin embargo, la curiosidad apareció en todos ellos para ver cómo se encontraba en la actualidad. Fue así que se dio a conocer que Giuliana eligió un estilo de vida lejos de la mediatización, y se refugió en su trabajo artístico en España. Flavia Palmiero, a pesar de este trato que ambas tienen, no duda en compartir postales de ella de bebé, y expresar el orgullo que tiene por sus logros.

A.E