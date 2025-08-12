¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía de hoy te empuja a tomar la iniciativa en temas laborales. No temas mostrar tu liderazgo, pero recordá escuchar también las opiniones de tu equipo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Un buen momento para cuidar tu salud y rutina diaria. Pequeños cambios en la alimentación o el ejercicio pueden traer grandes beneficios a mediano plazo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación será tu punto fuerte. Expresate con claridad en tus relaciones y en el trabajo. Podés recibir noticias importantes que abrirán nuevas oportunidades.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día invita a fortalecer vínculos familiares. Tomate un tiempo para compartir con seres queridos y resolver malentendidos pendientes.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Venus en tu signo potencia tu magnetismo personal. Es un buen día para actividades creativas y encuentros sociales que te inspiren.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización y el detalle serán clave para avanzar en proyectos. Evitá dispersarte y priorizá lo realmente importante.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscá el equilibrio entre el dar y el recibir en tus relaciones. Un gesto de generosidad puede transformar la dinámica con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Sentirás la necesidad de introspección. Aprovechá para meditar y analizar emociones profundas que necesitan ser expresadas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El optimismo te acompañará. Planificá actividades que te conecten con tus pasiones y te permitan expandir tus horizontes.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo y la responsabilidad estarán en primer plano. Un enfoque práctico y constante te ayudará a superar obstáculos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad y originalidad estarán en auge. No dudes en compartir tus ideas, pueden sorprender y abrir puertas inesperadas.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición será tu guía. Prestá atención a los sueños y señales del entorno, pueden darte respuestas importantes.