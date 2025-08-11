Cuando parecía que la paz había llegado entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, tras años de conflictos relacionados a los cuidados de sus tres hijas en común, el exjugador se presentó ante la Justicia para denunciar que la madre de las niñas había incumplido con lo establecido, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento, judicial y mediático.

Puntualmente, lo denunciado por parte de Cubero es que Neumann realizó un viaje con las tres menores y regresó tres días más tarde de lo establecido, afectando los planes con sus hijas que tenía para disfrutar los últimos días de las vacaciones de invierno. Ante la presentación judicial, la modelo tendría que realizar un resarcimiento económico.

Nicole Neumann debería abonar una suma de dinero a Fabián Cubero

En los últimos días, trascendió que Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplimiento del acuerdo sobre la distribución de días compartidos de sus hijas. Presuntamente, la modelo avisó en el grupo de chat tutelar, con un interventor, que tienen junto a su exesposo que volvería tres días después de la fecha acordada. Esto desató la furia del exjugador.

Además de denunciar el accionar de Neumann, esto podría tener otras consecuencias. La abogada Mariana Gallego en LAM (América) indicó que el exjugador habría pedido la revocación del permiso de viaje que tiene la modelo para sus tres hijas al ser menores de edad. De esta forma, se tendría un seguimiento más preciso sobre los viajes a realizar, con fechas de idas y regresos.

Pero ahora, ante los hechos, la modelo debería pagar una multa en relación con su incumplimiento. En este sentido, la letrada indicó: “La multa puede estar relacionada al lucro cesante y al daño emergente, es decir, a lo que perdió de percibir Cubero. Si se perdió un trabajo o justamente si tuvo que cambiar un pasaje, si perdieron noches de hotel”.

Además, la abogada indicó que en la próxima instancia judicial la modelo deberá demostrar que el retraso del regreso no fue un hecho premeditado, sino consecuencia de lo circunstancial. No obstante, si podría demostrarlo, por ejemplo, por un cambio de vuelo, no queda exenta de pagar la multa. Esta situación podría derivar en que desde ahora, los viajes que realicen las menores deben ser judicializados para determinar fechas exactas y que ambos padres las aprueben.

Por el momento, Nicole Neumann no se pronunció al respecto, mientras Fabián Cubero se mostró apenado y enojado ante los medios. "La verdad que yo como padre estoy muy dolido, muy damnificado porque me quita tiempo con mis hijas, de organización con mi familia y esta situación no puede seguir así. Faltar a la palabra y a un contrato establecido y firmado entorpece todo, por eso llegamos a esta instancia. Es difícil mantener un diálogo de esta manera", expresó en SQP (América).