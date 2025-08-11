La China Suárez se encuentra en el ojo mediático, bajo la atenta mirada de los periodistas y las redes sociales fanáticas de la farándula. Tras su confirmación de mudanza a Turquía, la actriz mostró los avances de la casa que compartirá con Mauro Icardi y su emoción ante el suceso. Sin embargo, su constante nombre en los titulares y en escándalos habría provocado una fuerte pelea con sus abogados. Es por eso que ellos le habrían hecho una contundente advertencia.

China Suárez, Mauro Icardi

La contundente advertencia de los abogados a la China Suárez: "Lo van a negar, pero puedo afirmarlo"

Benjamín Vicuña, Yanina Latorre, Wanda Nara y muchos usuarios de las redes sociales; estos son solo algunos de los nombres con los que la China Suárez habría estado en peleas por sus accionares y dichos. Contra algunos de ellos, llegó a hacer presentaciones en la Justicia para denunciarlos. El nombre de Agustín Rodríguez comenzó a aparecer en diversos medios de comunicación, debido a su vinculación de abogado-clienta con Eugenia Suárez.

China Suárez

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que habría ocurrido un enfrentamiento, y que el bufete con el que trabaja el letrado le habría lanzado una contundente advertencia a la actriz. En Implacables (El Nueve), volvieron a tocar el último cruce legal que tuvo Eugenia, que fue con Benjamín Vicuña debido a los permisos de viaje de sus hijos, Amancio y Magnolia. Fue allí que el periodista Guillermo Barrios dio una información explosiva.

“A mí me contaron, y lo voy a decir. Lo van a negar, pero yo puedo afirmar que me dijeron ‘que la China cuide sus movimientos mediáticos, porque legalmente el bufete está incómodo ante tanta mediatización. Es el doctor Agustín Rodríguez ¡Lo van a negar, pero tengo la información fidedigna!”, expresó el panelista. Asimismo, Lola Cordero acotó que ella eliminó el comunicado que había hecho contra Vicuña, al momento de desatarse esa pelea mediática, y agregó: "Evidentemente, Benjamín con eso no va a dar marcha atrás ¡Está caliente como una moto! Y si no lo sacaba ni siquiera negociaba".

China Suárez, Benjamín Vicuña

Por el momento, ninguna voz oficial confirmó o negó este hecho. Lo que si muchos notaron fue que la China ahora solo mantiene posteos con Mauro Icardi o de sus trabajos en el cine, mientras que comparte actualizaciones de su mudanza en historias de Instagram. Los usuarios no tardaron en opinar al respecto, y diversos comentarios sobre el accionar de la actriz en los medios aparecieron. Mientras tanto, ella termina de cerrar sus pendientes en la Argentina, antes de irse con Rufina a Turquía.

A.E