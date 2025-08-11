lunes 11 de agosto del 2025
CELEBRIDADES Hoy 15:38

La contundente advertencia de los abogados a la China Suárez: "Lo van a negar, pero puedo afirmarlo"

La actriz fue protagonista de diversos cruces legales, que le habrían costado un aviso por parte de sus letrados.

La China Suárez se encuentra en el ojo mediático, bajo la atenta mirada de los periodistas y las redes sociales fanáticas de la farándula. Tras su confirmación de mudanza a Turquía, la actriz mostró los avances de la casa que compartirá con Mauro Icardi y su emoción ante el suceso. Sin embargo, su constante nombre en los titulares y en escándalos habría provocado una fuerte pelea con sus abogados. Es por eso que ellos le habrían hecho una contundente advertencia

Benjamín Vicuña, Yanina Latorre, Wanda Nara y muchos usuarios de las redes sociales; estos son solo algunos de los nombres con los que la China Suárez habría estado en peleas por sus accionares y dichos. Contra algunos de ellos, llegó a hacer presentaciones en la Justicia para denunciarlos. El nombre de Agustín Rodríguez comenzó a aparecer en diversos medios de comunicación, debido a su vinculación de abogado-clienta con Eugenia Suárez. 

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que habría ocurrido un enfrentamiento, y que el bufete con el que trabaja el letrado le habría lanzado una contundente advertencia a la actriz. En Implacables (El Nueve), volvieron a tocar el último cruce legal que tuvo Eugenia, que fue con Benjamín Vicuña debido a los permisos de viaje de sus hijos, Amancio y Magnolia. Fue allí que el periodista Guillermo Barrios dio una información explosiva.

“A mí me contaron, y lo voy a decir. Lo van a negar, pero yo puedo afirmar que me dijeron ‘que la China cuide sus movimientos mediáticos, porque legalmente el bufete está incómodo ante tanta mediatización. Es el doctor Agustín Rodríguez ¡Lo van a negar, pero tengo la información fidedigna!”, expresó el panelista. Asimismo, Lola Cordero acotó que ella eliminó el comunicado que había hecho contra Vicuña, al momento de desatarse esa pelea mediática, y agregó: "Evidentemente, Benjamín con eso no va a dar marcha atrás ¡Está caliente como una moto! Y si no lo sacaba ni siquiera negociaba". 

Por el momento, ninguna voz oficial confirmó o negó este hecho. Lo que si muchos notaron fue que la China ahora solo mantiene posteos con Mauro Icardi o de sus trabajos en el cine, mientras que comparte actualizaciones de su mudanza en historias de Instagram. Los usuarios no tardaron en opinar al respecto, y diversos comentarios sobre el accionar de la actriz en los medios aparecieron. Mientras tanto, ella termina de cerrar sus pendientes en la Argentina, antes de irse con Rufina a Turquía

